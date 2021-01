A Central do Corretor, portal para os corretores da Capemisa Seguradora desenvolvido com foco em experiência do usuário, ganhou uma importante atualização na plataforma de cotação e melhorias para otimização de processos na implantação das apólices dos seguros de Vida empresariais voltados a pequenos e médios negócios e eventos. Uma das novas ferramentas é a assinatura eletrônica, o que traz incremento de autonomia no serviço.

“Todo o nosso trabalho visa a melhoria do processo de implantação da apólice com ganhos de produtividade, tempo, redução de custos com visitas, possibilidade de venda online e praticidade para coletar assinatura do tomador de decisão”, afirma Fabio Lessa, diretor comercial da empresa. “Explorar a emissão automática de apólices é um benefício ao cliente que garante sua cobertura de forma muito mais rápida. O corretor ganha duplamente com a opção de fazer todas as ações à distância e economia com deslocamentos”, completa.

Todas as facilidades e automações implementadas visam a desburocratização dos processos de assinatura das propostas, promovendo agilidade. A Capemisa também empodera os corretores, que se tornam protagonistas do processo e têm mais liberdade de realizar a qualquer momento a implantação das apólices.

Com essa atualização, a implantação e emissão do Vida Eventos (até 100 mil reais de capital) e do Global Flex, entregará na ponta todos os documentos em até 5 minutos, incluindo a apólice. Já o PME, para os casos sem análise complementar, também disponibilizará a apólice em 5 minutos e o restante da documentação em até 24h.

O sistema está intuitivo, com preenchimento automático em várias seções. Para as dúvidas e dificuldades que possam surgir, a equipe comercial estará à disposição para saná-las.

N.F

Revista Apólice