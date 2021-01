A Campanha Conquistadores da Porto Seguro chega a 2021 com grandes novidades para os corretores parceiros nos produtos Vida e Previdência. Além das premiações trimestrais de acordo com a pontuação alcançada no período, este ano acontecerão também premiações semestrais, em que os profissionais serão divididos em grupos regionais. Os corretores com melhor desempenho de cada grupo receberão como premiação o dobro dos pontos, de acordo com a produção obtida nos últimos seis meses. Além disso, os profissionais destaques do Brasil receberão a premiação final, que pode chegar a até R$ 40 mil.

“São 28 anos consecutivos de Conquistadores, uma campanha que já se tornou tradicional no setor. Essas quase três décadas reafirmam o nosso agradecimento aos corretores, profissionais resilientes e muito importantes para garantir a proteção da sociedade e de seus bens”, afirma a diretora de Vida e Previdência da seguradora, Fernanda Pasquarelli.

Os pontos ganhos pelos corretores poderão ser resgatados em um catálogo com mais de um milhão de opções de prêmios, que vão desde carros e viagens até equipamentos eletrônicos, pagamento de contas e vales virtuais por meio de uma plataforma exclusiva da campanha, onde os profissionais terão a possibilidade de acompanhar sua produção, pontuação e posição no ranking durante todo o ano, além de checar informações sobre a Conquistadores e participar de ações como Leilão Menor Lance Único e Roleta Premiada.

Como participar

Podem participar da campanha corretores ativos, cadastrados na Porto Seguro e com registro na Susep, pessoa física ou jurídica. São contabilizados na pontuação os novos negócios de Vida e Previdência fechados de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

Corretores cadastrados no site da campanha nos anos anteriores não precisam realizar um novo cadastro, apenas acessar o link e dar aceite no regulamento de 2021.

N.F.

