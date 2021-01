A Caixa Seguridade concluiu o acordo firmado com a Tempo Assist que prevê a exploração do ramo de serviços assistenciais na rede de atendimento do banco por um período de 20 anos. Dentro do acerto, que faz parte do programa de reestruturação de parcerias do braço de seguros, previdência e capitalização da Caixa, o banco receberá R$ 30 milhões a título de outorga.

Com o acordo concluído agora e que havia sido anunciado em agosto de 2020, a Tempo Assist subscreve um aumento de capital em uma nova companhia, a XS6, no valor de R$ 30 milhões.

Segundo o fato relevante, “adicionalmente, caso determinadas metas de desempenho sejam alcançadas pela XS6 em até três anos, há previsão de novos aumentos de capital na XS6, no montante de até R$ 40 milhões, a serem subscritos pela Tempo e pagos à Caixa, em razão da outorga concedida à Caixa Seguridade”.

O comunicado também trouxe que outro acordo previsto no programa de novas parcerias, com a Icatu Seguros para o ramo de capitalização, anunciado em janeiro de 2020, teve prazo de fechamento prorrogado para até 30 de março de 2021.

Ontem, a Caixa anunciou o fechamento do acordo com a Tokio Marine, pelo qual recebeu R$ 1,52 bilhão, com a constituição de uma nova empresa a XS3. Com o acerto, anunciado em janeiro de 2020 e aprovado pelo Cade em abril, a Tokio Marine vai explorar, de forma exclusiva, o balcão da instituição financeira nos ramos de seguros habitacional e residencial pelos próximos 20 anos.

Na semana passada, a Caixa também formalizou o acordo com a francesa CNP Assurances para formação de sociedade que irá explorar, por 25 anos, os ramos de seguros de vida, prestamista e produtos de previdência. O banco recebeu R$ 7 bilhões pela operação. A esse valor, poderão ser acrescidos R$ 800 milhões relativos a mecanismo de incentivo previsto no contrato.

A conclusão das parcerias em seguros é uma das etapas que a Caixa pretende cumprir para retomar o IPO da Caixa Seguridade, agora previsto para março.

* Fonte: Valor Econômico