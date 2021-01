A Brasilprev apresentou seu novo Diretor Comercial e de Marketing, Ullisses Assis.

Formado em Ciências da Computação e com MBA em Gestão Estratégica, Assis é funcionário de carreira do Banco do Brasil. Foi gerente Executivo da Diretoria de Distribuição, entre 2015 e 2017 e, a partir de então, atuou como superintendente de Negócios Varejo do Estado de Santa Catarina até 2019, quando assumiu a função de Gerente Geral da Unidade de Negócios Pessoa Física, MPE e Agronegócios do BB, sua última posição até o momento.

“Começo esta nova jornada com imensa alegria pela possibilidade de colaborar com a Brasilprev, pela qual sempre tive grande carinho e admiração. Uma empresa líder de mercado, que tem no seu DNA inovação e a busca constante pelo encantamento de seus mais de 2,3 milhões de clientes. Nossa missão será levar cada vez mais assessoria financeira e previdenciária às famílias brasileiras, através dos mais diversos canais físicos e digitais, de forma a auxiliá-las no planejamento de um futuro próspero”, destaca Assis.

N.F.

