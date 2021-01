O Grupo Bradesco Seguros lançou um novo aplicativo Bradesco Seguros Corretor, que visa facilitar e tornar mais ágil o processo de vendas e a rotina dos parceiros de negócios. Além de contar com um design diferente e inovador, o aplicativo também possui novas funcionalidades.

Para Leonardo de Freitas, diretor da Organização de Vendas da companhia, o intuito da iniciativa é oferecer uma experiência de venda cada vez melhor e intuitiva para o corretor, que hoje possui uma atuação mais multicanal. “O relacionamento com o cliente mudou e o corretor precisa de ferramentas digitais como essa: que o ajudem a estreitar o relacionamento com clientes e continuar gerando negócios”, comenta o executivo.

Todas as mudanças realizadas e funcionalidades inseridas foram feitas com base nas opiniões e sugestões daquele que mais utiliza a plataforma, o próprio corretor. As atualizações necessárias foram mapeadas depois de pesquisas e testes, feitas para entender e atender as necessidades dos parceiros comerciais.

Já para Fabio Dragone, diretor de Digital, Inovação, CRM e CX do Grupo Bradesco Seguros, o desenvolvimento do novo aplicativo está em sinergia com o forte processo de transformação digital que o mercado vive; para ele, investir em inteligências e tecnologias é essencial para apoiar os parceiros de negócio nesse novo cenário. “Não há momento melhor para investir em inovação. A ferramenta é um facilitador de negócios, por meio dela o corretor ganha tempo e agilidade – aumentando sua produtividade; enquanto o cliente ganha praticidade e flexibilidade no atendimento”, finaliza o executivo.

Novas funcionalidades

Cotação de propostas: produtos Dental e Saúde; Extrato de comissão, consulta simplificada do extrato dos produtos; Compartilhamento: possibilidade de compartilhamento de informações e documentos; Consulta de proposta: produtos Auto e RE; Consulta de apólice: produtos Auto e RE; Portfólio de planos: Produtos Vida; e Contratação de produtos: Dental Pessoa Física.

Novo Design

O aplicativo também está de cara nova, foi desenhado com objetivo de melhorar a experiência do corretor. Além de estar com uma identidade visual mais aderente ao Portal de Negócios do Corretor, também possui uma interface moderna e jornadas mais simples para se adaptarem às novas funcionalidades da ferramenta. Disponibilizando produtos, serviços e informações de forma clara, organizada e prática.

N.F.

Revista Apólice