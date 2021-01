A Assurant, provedora em soluções de estilo de vida e habitação que protege e conecta as principais compras dos consumidores, anuncia a chegada de Elza Eraclide como nova gerente da área de Compliance no Brasil, reportando-se a Gerardo Vargas, diretor de Compliance para a América Latina e ao presidente da empresa no Brasil, Ricardo Fiuza.

Com mais de 12 anos de experiência no setor jurídico e Compliance, a executiva se une ao time de especialistas da companhia para somar seus conhecimentos em regulatório bancário, mercado de capitais, seguros e atuar em parceria com todas as divisões de negócios da seguradora.

Elza chega à companhia para liderar a área de Compliance e tem como alguns de seus principais desafios direcionar e apoiar todas as áreas para garantir o cumprimento das políticas internas, leis e regulamentos, representar a empresa perante os órgãos reguladores e também será responsável por identificar os riscos de conformidade de cada linha de negócios e sua gestão, dar suporte para fortalecer a relação comercial para cumprir a estratégia e consolidar a função de compliance com o parceiro, fornecendo treinamento, consultoria, testes e monitoramento.

Advogada formada pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), com pós-graduação em Legislação Societária e Regulamentação dos Mercados Financeiros pela Escola Superior de Direito (ESA). Com passagem por instituições como o Banco Confidence / Travellex, Banco BTG Pactual, UBS e Unibanco, atuou também junto a Metlife liderando a estrutura de Ética e Compliance no Brasil.

N.F.

