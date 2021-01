A Argo Seguros está na fase final de testes para lançar o seguro ‘Responsabilidade Civil Condutor’, um produto voltado para proteger motoristas de imprevistos e prejuízos oriundos de indenizações por danos causados a terceiros durante a condução de veículos automotores.

O novo seguro será 100% digital e poderá ser contratado na hora, sem burocracia ou grandes questionários, tendo como única exigência que o motorista possua a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Por conta disso, o segurado também não precisará ser proprietário de um veículo para contratar as coberturas.

“Estimamos que esse novo seguro tem potencial para atender mais de dez milhões de brasileiros. Só no segmento de aluguel de veículos, por exemplo, cerca de dois milhões de motoristas poderão ser beneficiados, já que não haverá mais necessidade de pagar as diárias do seguro contra terceiros”, afirma Bruno Pereira, CFO e CEO Interino da companhia.

A seguradora avalia que o lançamento oficial do RC Condutor deve acontecer ainda em janeiro, nas próximas semanas. O seguro também contará com assistências sob medida, como reparo/guincho, socorro mecânico, chaveiro e meio de transporte alternativo (MTA).

Vale lembrar que esse é o segundo produto que a Argo disponibiliza para o segmento de automóveis. Em julho do ano passado, a multinacional norte-americana apresentou o ‘Instant’, o primeiro seguro intermitente para automóveis do Brasil, com cobertura ponto a ponto e proteção por 24 horas.

