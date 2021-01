A área de Clientes e Digital da Porto Seguro está com vagas abertas para quem deseja atuar com inovação e ajudar a companhia nos seus mais diversos desafios, pensando sempre na experiência do consumidor. Ao todo, são 34 posições disponíveis para início imediato na matriz da seguradora, localizada no bairro Campos Elísios, em São Paulo, neste momento com atuação via home office. As inscrições já estão abertas e acontecem no site da empresa, onde os interessados também encontram mais detalhes sobre as oportunidades.

“A seguradora conta com diversas áreas de negócios. Nosso objetivo é trazer convergências nas diversas jornadas e tecnologia. Profissionais engajados pelo constante desafio e aprendizado são chave para surpreender nossos clientes”, declara Felipe Milagres, diretor de Cliente e Digital da Porto Seguro. “Queremos ser cada vez mais reconhecidos pelo nosso público pela parceria em várias de suas expectativas. Procuramos por pessoas dispostas a impulsionar essa história, fazendo o melhor pelo consumidor e para a sociedade”, diz o executivo.

O processo seletivo envolverá testes e entrevistas com líderes da área. Entre as posições disponíveis estão Scrum Master, UX/UI e UX Research, PM, PO, UX Research Lead, Analytics Lead e Teach Lead. Os selecionados terão acesso a salários compatíveis com o mercado, oportunidade de trocar experiências constantes com uma equipe de especialistas, além de participar do desafio de construção da área.

“A transformação digital e a inovação são os nossos pilares para os próximos anos. Ao atrair talentos e formar times ágeis, reforçamos a busca por soluções que proporcionam novas experiências para o consumidor. Afinal, queremos ser cada vez mais um porto seguro para os nossos clientes e a tecnologia contribui não só para oferecermos um bom atendimento, mas estabelecermos um relacionamento ainda mais próximo e disponibilizarmos ofertas relevantes e personalizadas”, conclui Milagres.

As inscrições são realizadas pelo link.

N.F.

Revista Apólice