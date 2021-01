A Fenacor divulgou hoje a relação dos finalistas da quinta edição do Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros, organizado pela Federação em parceira com a ENS e o apoio institucional da CNseg. A Revista Apólice recebeu três indicações.

No total, foram selecionados 25 trabalhos jornalísticos, sendo cinco por cada categoria: “Mídia Impressa”, “Audiovisual” (incluindo Rádio e TV), “Webjornalismo”, “Imprensa Especializada do Mercado de Seguros” e “Formação e Qualificação Profissional”. Agora, a “Seleção de Julgamento” irá apontar os grandes vencedores da premiação.

Vale destacar que, mesmo em um ano marcado por fatores extremamente relevantes, como a pandemia do Coronavírus – a mais grave crise na saúde mundial nos últimos 100 anos – e as eleições municipais, que concentraram as atenções da imprensa em geral, um total de 514 trabalhos de todas as regiões do Brasil foram inscritos nas cinco categorias.

Dessa forma, o “Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros” se consolida como a maior premiação voltada para a imprensa brasileira.

A Revista Apólice foi finalista em quatro das cinco edições e venceu este Prêmio em 2017, com matéria da editora Kelly Lubiato, e em 2018, com matéria da jornalista Livia Sousa.

A principal novidade nesta quinta edição do prêmio foi a categoria “Formação e Qualificação Profissional”. Neste caso, o intuito foi estimular o jornalista a desenvolver matérias focadas na qualificação dos profissionais do setor de seguros, previdência e capitalização, e uma preparação especifica para atuação nos negócios desse mercado e suas oportunidades atuais.

A data da solenidade de premiação (provavelmente em evento virtual), será anunciada oportunamente.

Conheça os finalistas:

AUDIOVISUAL

Danielle C. G. De Melo (TV Fortaleza – Jornal da Câmara); Danilo César dos Santos (TV Globo – NE); Guilherme Schiavinato de Souza (TV Globo / Bom Dia Brasil); Laura Zschaber (Jornal Minas); e Porllanne Silva dos Santos (TV Mar – TV Mar News).

FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Barbara Bigarelli (Valor Econômico); Giselle Loureiro (Rede Amazônica – Afiliada TV Globo – “Bom dia, Amazônia”); Lorena Fraga Gomes (Correio Braziliense); Riva Blanche Kran (Rádio Brasil Central AM e RBC FM – “Programa Show da Tarde”); e Thais Ruco (Revista da Aconseg/SP).

IMPRENSA ESPECIALIZADA

André Felipe de Lima (Revista Apólice); Carol Rodrigues (Revista Cobertura); Kelly Lubiato (Revista Apólice); Sérgio Vitor G.S. Feitosa (Seguro Nova Digital); e Solange S. Guimarães (Revista Apólice).

MÍDIA IMPRESSA

Ana Paula Ragazzi (Valor Econômico); Denise Bueno (Valor Econômico – Valor 1000); Diego Garcia (Folha de São Paulo); Isadora Lima Carvalho (Revista Quatro Rodas); e Sérgio Tauhata Ynemine (Valor Econômico).

WEBJORNALISMO

Hélio Marques (Site revista digital Seguro é Seguro); Leonardo Vieceli (GZH); Manuela Tecchio (CNN Brasil Business); Rafael Gregorio (Valor Investe – Valor Econômico); e Valéria Bretas (Estadão Investidor/Grupo Estado).