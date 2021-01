A Allianz iniciou oficialmente sua parceria mundial de oito anos com os Movimentos Olímpico e Paralímpico em 1º de janeiro, com base em sua colaboração com o Movimento Paraolímpico, que já ocorre desde 2006.

“A companhia tem orgulho em ser a seguradora parceira mundial dos movimentos Olímpico e Paralímpico,” disse Oliver Bäte, CEO do Grupo. “Como apoiadora do ecossistema esportivo e por meio do compartilhamento de valores fundamentais de excelência, amizade, inclusão e respeito, a empresa e nossos 148.000 colaboradores e 100.000 parceiros estão entusiasmados em cuidar e atender os atletas, suas famílias e suas ambições”.

Desde o anúncio da parceria, em setembro de 2018, a seguradora envolveu torcedores, atletas, equipes e funcionários por meio da promoção à saúde em quatro mercados-piloto: Austrália, China, França e Espanha. A empresa apresentou a “Semana do Bem-Estar”, do Comitê Olímpico Australiano, que destacou maneiras de melhorar a saúde mental. A companhia também trabalhou com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Paris 2024, com a finalidade de incentivar pessoas a caminhar ou correr pelo “Clube Paris 2024”, uma iniciativa para se movimentar e participar dos Jogos.

A Allianz expandirá iniciativas locais para se conectar com atletas e torcedores em todo o mundo. Para citar alguns exemplos, a seguradora oferecerá aos clientes e colaboradores a chance de participar do Revezamento da Tocha Olímpica, em Pequim 2022, e envolverá os jovens com o espírito e os valores dos Movimentos Olímpico e Paralímpico por meio de esportes experimentais e relacionamento com atletas em seus Allianz Sports Camps. Além disso, apoiará os Movimentos Olímpico e Paralímpico com soluções e serviços de seguros personalizados.

“Estamos entusiasmados em fazer parte de uma comunidade global de atletas e pessoas entusiastas do esporte e do trabalho em equipe. Os Movimentos representam uma das ideias mais universais da história, porque unir as pessoas por meio de valores compartilhados é o cerne de sua mensagem. E agora a seguradora faz parte dessa história”, comentou Eduard Folch, presidente da Allianz Brasil.

“Como o anúncio da parceria foi feito em 2018, nossas equipes já estão trabalhando juntas nos principais mercados-piloto para apoiar os atletas e o Movimento Olímpico”, disse o presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), Thomas Bach. “Ao começar este novo ano olímpico, estamos entusiasmados em iniciar seriamente nossa colaboração global com a companhia”.

“A Allianz traz visibilidade global aos atletas e valores do Movimento Paralímpico e esperamos pela próxima fase trabalhando juntos”, acrescentou o presidente do IPC (Comitê Paralímpico Internacional), Andrew Parsons.

A parceria vai de 2021 a 2028. Mais detalhes podem ser encontrados no site da seguradora.

N.F.

Revista Apólice