No início de 2020 a AIG Seguros aperfeiçoou os treinamentos e workshops feitos para corretores e parceiros com a plataforma AIG LAB, uma central de compartilhamento de ideias, negócios e iniciativas. Além de uma nova identidade visual, a seguradora trouxe conteúdos mais dinâmicos, com foco em riscos, e padronizou o formato das sessões, com uma agenda mensal automatizada para inscrições online.

Ao longo do ano, com a necessidade da realização exclusiva de eventos virtuais por conta da pandemia, a plataforma mostrou ser um canal de preferência dos corretores. Foram 36 treinamentos em 2020, com 7.513 participações, sendo 3.251 corretores únicos, com mais de 1.300 empresas corretoras marcando presença. Em média, foram 209 participantes por sessão, um crescimento de quase 250% em comparação com 2019, quando esse índice foi de 60 pessoas (contando treinamentos presenciais e virtuais).

“Inicialmente, quando passamos a oferecer a modalidade de treinamentos exclusivamente virtuais, tínhamos a expectativa de manter a presença média de 60 a 80 corretores participantes, seguindo a quantidade de acessos registrada nos anos anteriores, quando mesclávamos os treinamentos em formatos online e presencial, estes últimos com até 100 pessoas. Mas, neste momento em que as plataformas virtuais são importantes aliadas, registramos um crescimento significativo nas participações, o que nos deixa extremamente satisfeitos”, diz Rodrigo Valadares, diretor comercial da AIG no Brasil.

O executivo destaca ainda a importância de trabalhar na capacitação dos corretores. “O corretor tem um papel consultivo fundamental de apoio a seus clientes. Por isso, é importante que ele esteja sempre atualizado sobre as coberturas, principais exposições e casos que podem fazer a diferença no momento da contratação e acionamento da apólice”.

Treinamentos em 2021

O primeiro treinamento online do AIG LAB em 2021 já tem data marcada: será no dia 28 de janeiro, às 10h. O tema da sessão será “Riscos de D&O e punições da CVM (Comissão de Valores Mobiliários)”, com especialistas para apresentar os principais sinistros da modalidade, a análise jurídica da regulação e as coberturas do seguro. O evento terá a presença de João Fontes, Gerente de Linhas Financeiras da AIG, além de outros dois especialistas convidados: Claudio Miranda e Ilan Goldberg, ambos da Chalfin, Goldberg & Vainboim Advogados.

A participação de corretores é gratuita. Os interessados devem inscrever-se aqui.