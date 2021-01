A AIG anunciou mudanças na liderança da companhia no Brasil e América Latina. As áreas Recursos Humanos, Comercial, Linhas Financeiras e Atuarial da seguradora entram em 2021 com mudanças de líderes. Ao todo, em 2020, a seguradora promoveu 23 promoções internas.

Rodrigo Valadares, que era líder da área de Corretores Nacionais, passa agora a responder por toda a equipe Comercial da AIG Brasil como diretor Comercial. A nomeação reforça a importância da gestão eficiente dos canais para o crescimento sustentável da companhia no Brasil. Há oito anos na empresa, Valadares, que carrega na bagagem passagens por empresas como Porto Seguro e Itaú Seguros, iniciou na seguradora como trainee, é economista de formação e possui pós-graduação em Gestão de Negócios.

Thaisa Oliveira foi anunciada recentemente como superintendente de Recursos Humanos e chega para reforçar o compromisso contínuo da AIG com pessoas e o importante papel da área no apoio à estratégia e objetivos da companhia. Com carreira na Ford Motor, onde passou pelas áreas de Finanças e RH, inclusive com experiências internacionais na Venezuela e Estados Unidos, Thaisa atuou como Business Partner e líder de RH em diferentes áreas e é advogada e técnica contábil, com Especialização em Gestão de Negócios e Direito do Trabalho. A executiva se reportará para Nélia Soares, então diretora de RH no Brasil e que agora passa a responder pela área na América Latina e Caribe (LAC), e Fabio Oliveira, CEO da organização.

Outra movimentação acontece na área de Linhas Financeiras, que inclui alguns dos produtos chave da empresa, entre eles o Seguro D&O, Riscos Cibernéticos e Responsabilidade Civil Profissional. Flavio Sá assume novos desafios profissionais na companhia e passa a ser head de Linhas Financeiras para a Região LAC e para a AIG México.

No Brasil, a seguradora anuncia João Fontes à frente da área como head de Linhas Financeiras Brasil. Bacharel em Economia e pós-graduado em Administração de Empresas, Fontes iniciou a carreira na companhia no programa trainee (PA) em 2010. A executiva brasileira Natália Grisanti que atuava como superintendente Atuarial no Brasil passa a responder pela empresa em toda a região América Latina & Caribe como Regional Chief Actuary LAC. A profissional, que tem passagens pela SulAmérica Seguros e Itaú Unibanco, começou sua trajetória na organização em 2009 e, mais recentemente, atuou como CFO Interina e líder Atuarial da AIG Seguros e AIG Resseguros Brasil.

N.F.

