EXCLUSIVO – O ano novo chegou e as incertezas de 2020 permanecem. Para falar sobre o que o mercado de seguros pode esperar de 2021, a Revista Apólice realizou na última sexta-feira, 22 de janeiro, o Programa Sempre Seguro. Desta vez o convidado especial foi Rivaldo Leite, vice-presidente Comercial e Marketing da Porto Seguro. A transmissão ao vivo contou com a mediação da Jornalista Kelly Lubiato.

No início da live o executivo falou sobre como as mudanças regulatórias e a tecnologia impactaram os corretores de seguros. Em março de 2020 a Susep publicou a Resolução 382/20, na qual tornou obrigatória a disponibilização das informações relacionadas à remuneração dos intermediários na proposta de seguro, documento que antecede a contratação e que estabelece, entre outros itens, o valor do prêmio comercial. Segundo Leite, “o corretor traz há muitos anos o bem-estar social. Algumas mudanças acabaram gerando inseguranças, mas, apesar de estarmos enfrentando um momento delicado, a categoria mostrou-se resiliente e conseguiu se adaptar para continuar protegendo as pessoas”.

Leite também comentou sobre as perspectivas do seguro auto e o desempenho da carteira para 2021. De acordo com o executivo, o segmento vem apresentando pequenas melhoras nos resultados e a elaboração de novos modelos de veículos por parte das montadoras poderá auxiliar o setor segurador. “Estamos observando o crescimento do Auto, porém há novas tendências. Uma delas é a elaboração de uma apólice voltada para o público jovem, que na pandemia migrou d no o transporte por aplicativo e agora terá mais interesse em comprar um carro”.

Quando o assunto é a expansão dos canais de comunicação com o corretor, Leite afirma que a Porto Seguro tem feito investimentos para auxiliar na rotina dos parceiros. “Se atingimos ótimos resultados é graças ao esforço de todos os corretores que trabalham com a gente. Nossa prioridade sempre será ter contato direto com os parceiros. Temos uma equipe especialmente para isso e eles estão elaborando diversas novidades e melhorias para este ano”.

O executivo destacou o segmento de saúde como uma grande aposta para 2021, pois devido à pandemia as pessoas estarão mais atentas a esse tipo de proteção. A seguradora lançou em setembro do ano passado o Porto Cuida, programa que oferece descontos em consultas (físicas ou remotas), exames, terapias e medicamentos. “Essa é a hora que o corretor tem a oportunidade de crescer, expandindo sua carteira, e as seguradoras de lançarem produtos inovadores, que façam sentido com a realidade de cada um. Acredito muito também no crescimento do seguro de vida, tanto o coletivo quanto o individual, como opção de planejamento financeiro”, disse Leite.

Para finalizar, o vice-presidente de Comercial e Marketing da Porto Seguro afirmou que o mercado segurador não pode reclamar de 2020, pois apesar da crise obteve bons resultados. Segundo dados da edição número 36 da Conjuntura CNseg, a arrecadação de prêmios totalizou R$ 242,9 bilhões no acumulado do ano até novembro, uma queda de 0,2% quando comparado com o mesmo período de 2019. “O mercado como um todo superou as adversidades da pandemia e aprendeu muito com isso. Logo no início, as seguradoras e corretores rapidamente adaptaram suas operações, colocando suas equipes em home office e atendendo as necessidades dos segurados. Enxergo 2021 como um ano de muitas oportunidades, mais confiança e produtos que há 5 anos atrás jamais imaginávamos que iriam ser lançados”, ressaltou o executivo.

Nicole Fraga

