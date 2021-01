A 123Seguro anunciou hoje seu desembarque no Brasil através da aquisição da corretora digital local Seguro.com.vc.

Com 10 anos de experiência no setor de seguros, a empresa, que lidera seu segmento na Argentina, Colômbia e Chile, desembarca no território de maior mercado da região, o Brasil.

“Chegar ao Brasil sempre foi um desafio para nós, visto que é um mercado com grande potencial e oportunidades para o setor de seguros. Encerramos o ano de consolidação do setor de insurtech na região e entramos no ano de expansão definitiva”, afirmou Martin Ferrari, CEO e Co-Fundador da 123Seguro.

Com a aquisição da Seguro.com.vc, empresa com sede na cidade de São Paulo, a insurtech entra no mercado brasileiro, onde o setor de seguros gerou 45 bilhões de dólares em 2019, segundo o estudo “O mercado de seguros da America Latina” da Mapfre Economics.

Desde a sua criação, a Seguro.com.vc combina seus anos de experiência como corretora de seguros com ferramentas tecnológicas. Atualmente, mantém convênios com 13 seguradoras no Brasil e atinge com seus produtos clientes dos mais diversos segmentos.

Dessa forma, a 123Seguro ampliará sua oferta de seguros de vida, comercial e de automóveis, além de sua capacidade de trabalhar com as maiores seguradoras do mercado brasileiro.

N.F.

Revista Apólice