Na busca contínua pela melhoria de seus produtos e em alinhamento com o mercado, a Zurich tem promovido uma forte digitalização e aperfeiçoamento dos seus processos. Com isso, a partir de agora, a contratação do seguro Vida Empresa PME poderá ser com assinatura por certificação digital, desde que seja válida pela ICP Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas).

“Com essa novidade, não será mais necessário que a proposta seja assinada e depois escaneada para enviar à seguradora, o que proporciona agilidade e facilidade para a empresa e corretores parceiros. A Zurich tem investido maciçamente em tecnologia, na prestação de serviços aos clientes e nas facilidades para o dia a dia dos parceiros de negócios. Tais investimentos sempre estiveram alinhados às estratégias de negócios da companhia e a inovação é um dos nossos pilares estratégicos. Por isso, buscamos aplicá-la constantemente em todos as áreas dos nossos negócios”, comenta o diretor executivo de Vida, Previdência e Capitalização da empresa, Fabiano Lima.

Dentre as proteções do seguro Vida Empresa PME da Zurich estão as coberturas para casos de morte, morte acidental, rescisão trabalhista, alteração de casa e/ou veículo por invalidez por acidente, invalidez por acidente, invalidez funcional por doença, assistência funeral, cesta básica, serviços de assistência viagem 24h, despesas diversas, filhos póstumos, inclusão automática de cônjuge e filhos.

O produto conta ainda com diferenciais, como um Cotador Online flexível e de fácil utilização; opções de capital segurado, como Capital Global, Uniforme, Escalonado ou Múltiplo Salarial; inclusão de sócios, dirigentes, funcionários, prestadores de serviço e estagiários (para capital global apenas sócios e funcionários); preços competitivos, por débito em conta ou ficha de compensação; e Capital Segurado de até R$ 1,500.000,00 e, para Capital Global, até R$ 200.000,00.

