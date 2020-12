A Wiz Corporate, unidade de negócio do conglomerado Wiz que atua exclusivamente com seguros voltados para empresas, seguindo os passos do grupo rumo à diversificação em sua área de atuação, está fortalecendo suas ações para distribuição de produtos financeiros e seguros. A unidade também investiu em uma nova estrutura de profissionais, escolhidos no mercado para consolidar a nova fase da empresa.

A começar pelo novo diretor executivo da companhia, Gustavo Portela, que chegou à empresa com a missão de impulsionar e dar multiplicidade às competências já presentes no grupo, tendo como base toda sua experiência no mercado de finanças. “Ao longo de mais de 20 anos tive oportunidade de participar de grandes projetos. Após uma experiência motivadora na Caixa Econômica Federal e vivências incríveis no banco PAN, chego com total dedicação e energia para auxiliar o time da organização na consolidação da plataforma B2B do grupo”, diz o executivo.

Para Portela, a reorganização da empresa com nova composição do time e a nomeação de Stephanie Zalcman como a nova diretora estatutária da Wiz Corporate, são algumas das frentes que deverão impulsionar ainda mais a unidade de negócio. “Com o nosso novo posicionamento queremos oferecer a plataforma de distribuição de serviços financeiros e seguros mais eficiente do Brasil, estimulando experiências de pessoa para pessoa e colocando nosso cliente como protagonista”, conta. “Nos próximos três anos pretendemos estar entre as três maiores corretoras Corporate do país. A intenção é ser referência no estabelecimento de parcerias no modelo bancassurance, sendo reconhecidos pela especialidade em setores e produtos”, completa Portela.

De acordo com o executivo, o novo time é composto por especialistas reconhecidos no mercado de seguros e com vasta experiência no segmento, o que confere mais segurança para seguirem com as estratégias. “Contamos com profissionais altamente capacitados para atender as singularidades de cada região e as especificidades setoriais dos nossos clientes. Nossa força comercial está em todo o país e deverá expandir nos próximos meses”, completa o executivo.

Para Stephanie Zalcman, especializada em Direito e que conta com mais de 15 anos de experiência no mercado de seguros, com passagem por grandes seguradoras e corretoras, este é o momento propício para a Wiz ampliar sua atuação. “Já oferecemos mais de 30 produtos para empresas de todos os portes e segmentos do mercado, como construção civil, rural e indústrias. Sabemos que a nova conjuntura econômica do País faz com que as empresas demandem ainda mais. Estamos atentos a estas movimentações e prontos para oferecer a melhor experiência em serviços e seguros”, constata a executiva que acaba de ser nomeada Chief Placement Officer (CPO).

Entre as novidades da empresa está o WNetwork, programa desenvolvido para estimular parcerias com corretoras que atuam diretamente com pequenas e médias empresas. “Trata-se de uma plataforma de tecnologia, educação, análise de indicadores e campanhas de geração de leads para os corretores encontrarem backoffice, aumentarem sua oferta de produtos e, assim, expandirem a capilaridade de estruturas”, ressalta Portela. “A oferta vai ficar mais completa: nossos parceiros serão treinados e estarão conectados a soluções em crédito dentro dessa plataforma, proporcionando atendimento completo às necessidades de seus clientes”.

A Wiz Corporate emite por mês mais de dez mil apólices, garantido figurar entre as mais destacadas em responsabilidade civil no país. “A empresa é especializada em grandes riscos, com atendimento técnico nas linhas de property, casualty, infraestrutura, rural e benefícios, além de ser uma das pioneiras nos seguros de construção civil. Nossa expertise em diversas áreas nos dá confiança em buscar novas frentes e nos fortalecermos diante de situações adversas como a imposta pela pandemia”, finaliza Portela.

N.F.

Revista Apólice