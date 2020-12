Em uma movimentação estratégica que busca promover um atendimento de excelência aos clientes, corretores e assessorias, a Tokio Marine anunciou a contratação de Laur Diuri para a diretoria de Sinistros. O executivo, que conta com 42 anos de experiência no mercado de seguros, sucede Alexandre Vieira, que assumiu novos desafios dentro do Grupo.

“Estou muito feliz em entrar para o time de Resolvedores da Tokio, tão reconhecido pela qualidade na prestação de serviços. Penso que, quando falamos em sinistro, há três fatores essenciais para uma boa operação: agilidade no atendimento, clareza nas informações e respeito aos parceiros. Precisamos cumprir uma promessa que fizemos ao cliente no momento da compra. É com este pensamento que eu me integro à equipe para aprimorarmos ainda mais os processos”, afirma Diuri.

Formado em Ciências Contábeis e com MBA em Business Management pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o executivo exerce cargos de gestão na área de Sinistros desde 2002. Ele pretende ampliar o relacionamento da Tokio Marine com corretores e clientes, além de engajar o time para a melhoria dos índices de atendimento, com base nos critérios da metodologia Net Promoter Score (NPS), bastante representativos na companhia.

Diuri responderá ao diretor executivo de Operações, Tecnologia e Sinistros, Adilson Lavrador, que está bastante otimista com sua chegada. “Tenho certeza de que o Laur contribuirá de maneira efetiva para o negócio. Ele dará continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Alexandre Vieira nos últimos anos, garantindo as melhores soluções para os nossos clientes no momento em que eles mais precisam da proteção do seguro”, reforça Lavrador.

