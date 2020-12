A Swiss Re Corporate Solutions traz ao mercado a Academia Digital, uma plataforma que visa aprimorar a capacitação do corretor de seguros. Por meio de cursos gratuitos e abertos a todos os corretores cadastrados na seguradora, o objetivo da academia é ser um instrumento de negócios para o corretor, capacitando-o para realizar as vendas com mais qualidade e atender melhor seus clientes.

A Academia Digital, desenvolvida em parceria com uma start-up da área de educação, possui cursos voltados para o setor de seguros que vão além da capacitação em produtos, incluindo aspectos comerciais da oferta de cada solução. O conteúdo visa também compartilhar o conhecimento técnico e comercial da companhia com seu público, disponibilizando informações que ajudam a educar o corretor sobre o mercado em que está inserido, a construir melhores argumentos de vendas e adotar as melhores práticas para ofertar os produtos aos seus clientes.

A certificação em Seguros Agro já está disponível na plataforma, e as certificações em Patrimonial – Compreensivo Empresarial (Empresarial Digital) e Transportes de Carga entram até o fim do ano. Cursos relacionados ao Seguro Garantia, Responsabilidade Civil, Linhas Financeiras e Transportes Marine estão programados para o 1º trimestre de 2021.

Com a chancela do Swiss Re Institute, instituto global integrante do Grupo Swiss Re, a plataforma foi desenvolvida com alta qualidade e pode ser acessada por qualquer meio digital, seja ele um desktop, um celular ou um tablet.

Guilherme Perondi, diretor executivo de estratégia de distribuição e clientes da empresa, destaca que a seguradora investe em tecnologias inovadoras como diferencial competitivo para melhor atender os corretores parceiros. “Seguimos investindo bastante para avançar nos segmentos de varejo, fortalecendo nossos processos de oferta de produtos tanto aos corretores do mercado quanto aos corretores da rede da Bradesco Seguros, com a qual temos uma Joint Venture”, explica.

Qualificação e oportunidade de negócios

O ramo de Seguros Agro vem demonstrando forte resiliência na pandemia e segue crescendo dentro da operação da companhia. Os números positivos não são fruto apenas do momento favorável pelo qual o setor passa, mas também de uma estratégia da empresa que envolve diversas frentes de trabalho.

“Além de melhorarmos a capacitação do corretor para ofertar esse tipo de seguro, também investimos em tecnologia, melhores produtos e processos mais eficientes”, afirma Glaucio Toyama, diretor de Agronegócios da seguradora. “Isso gera ganhos de eficiência e permite levar ao corretor e a seus clientes melhores soluções com uma melhor experiência no processo de cotação, emissão e processamento de sinistros. Para o cliente, isso também é muito positivo, uma vez que traz mais agilidade, comodidade e transparência em relação ao que está sendo contratado”, completa.

A Swiss Re Corporate Solutions acredita que a oferta de soluções digitais somada a profissionais capacitados para atender as demandas dos produtores rurais é a melhor fórmula para atender o setor de agribusiness com qualidade e inovação. Por isso, o módulo de Agronegócios foi o primeiro a ser disponibilizado na Academia Digital. O módulo já conta com mais de 2.500 inscritos e mais de 2.000 treinamentos concluídos com certificados emitidos.

“A receptividade tem sido muito boa. Além dos mais de 2.000 treinamentos concluídos, medimos a experiência dos corretores através de uma nota NPS de 93 [Net Promoter Score, que pode chegar à nota 100], indicando que o conteúdo e a metodologia de ensino estão aderentes às expectativas e necessidades. Não há limite de treinamento por corretora, assim toda a equipe pode ser capacitada na ferramenta”, ressalta Perondi.

N.F.

Revista Apólice