A Susep (Superintendência de Seguros Privados) divulgou a Síntese Mensal dos principais dados relativos ao desempenho do setor de seguros até outubro de 2020. As informações foram obtidas a partir das informações encaminhadas pelas companhias supervisionadas. O documento é atualizado de acordo com o envio pelas empresas, podendo haver ajustes em função de recargas do Formulário de Informações Periódicas (FIP). Na edição de outubro de 2020, os principais destaques foram:

1) Após o crescimento nos últimos meses, o setor verificou um recuo na geração de receitas no acumulado do ano até outubro, ficando 1,1% abaixo do mesmo período de 2019. Esse resultado foi impulsionado, principalmente, pela redução na captação do VGBL, que observou uma queda de 18,6% em relação a setembro desse ano e de 23,4% em relação a outubro de 2019. Mesmo nesse cenário, a maioria dos ramos já apresenta crescimento real positivo no acumulado do ano.

2) Os seguros de danos apresentam crescimento de 2,2% no acumulado do ano. Excluindo-se o segmento auto, o crescimento dos demais ramos acumula 7,5% em 2020, o que representa um aumento real, descontado o IPCA, de 4,33%.

3) O seguro de fiança locatícia apresentou crescimento de 72,3% no acumulado do ano, com crescimento real de 67,2%. Comparado com o mesmo mês de 2019, o crescimento nominal foi de 110%.

4) Seguros compreensivos residenciais cresceram 3,6% no acumulado do ano em relação ao mesmo período de 2019, que representa um crescimento real positivo de 0,6%.

5) Seguros de vida e prestamista também observam crescimento no acumulado de 2020 com relação a 2019. Os seguros de vida cresceram 10,5% no período, enquanto o prestamista cresceu 5,2%.

A publicação está disponível no link.

N.F.

Revista Apólice