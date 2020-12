A Susep (Superintendência de Seguros Privados) publicou a Portaria nº 7.711, que autoriza a Pier Seguradora S.A. a atuar, por até três anos, dentro do modelo Sandbox, com menor custo regulatório e mais flexibilidade para inovar.

Além da Pier, mais 10 projetos estão em fase de autorização e propõem novas tecnologias ou processos inovadores para o mercado de seguros brasileiro, modernizando o setor e trazendo recursos simples para os usuários.

Com as autorizações da Susep, a expectativa é que, em breve, as empresas iniciem suas operações e comercializem novos produtos. Os seguros a serem oferecidos incluem tablets, smartphones e dispositivos portáteis; animais domésticos; residência e estabelecimentos comerciais; automóveis; acidentes pessoais; funeral. Haverá oferta de seguros intermitentes, utilizados sob demanda, bem como seguros paramétricos para desastres, de acordo com alertas das autoridades públicas de cada estado.

O Sandbox Regulatório é um ambiente experimental constituído pela Susep com condições especiais, limitadas e exclusivas que não representem barreiras à inovação. O ambiente tem como objetivo reduzir os custos e facilitar os processos para os consumidores, com foco na melhoria da experiência do usuário.

“Estamos muito felizes e realizados com esse marco. Trabalhamos duro para finalizar a documentação exigida pela Susep com rapidez e deu certo. Agora vamos ter muito mais agilidade e autonomia para inovar ainda mais no mercado de seguros. O consumidor é o grande beneficiado em muitos sentidos, com a melhoria e criação de novos serviços disruptivos e, além disso, o investimento em desenvolvimento tecnológico para restituir sinistros em segundos”, declara Igor Mascarenhas, CEO e cofundador da Pier.

Bárbara Possignolo, advogada responsável pelo jurídico da empresa, explica que “a diferença é que a Pier, antes, precisava de uma seguradora tradicional para subscrever seus riscos, atuando como parceira para ofertar seus seguros, e agora como seguradora digital há autonomia e aumento do potencial de crescimento, facilitando o desenvolvimento de novos produtos e de novos mercados de atuação”, explica.

N.F.

Revista Apólice