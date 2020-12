EXCLUSIVO – Proporcionar saúde física, mental e financeira para os segurados. Esse é o objetivo da SulAmérica com seu posicionamento focado no conceito de “Saúde Integral”. Para falar um pouco sobre o assunto, a Revista Apólice realizou ontem, 02 de dezembro, mais uma edição do evento “Diálogos Apólice 25 anos”, um ContaTudo especial. Participaram da live três executivos da seguradora: Raquel Giglio, vice-presidente de Saúde e Odonto; André Lauzana, vice-presidente Comercial e Marketing; e Marcelo Mello, vice-presidente de Investimentos, Vida e Previdência. A mediação da transmissão ao vivo foi feita pela jornalista Kelly Lubiato.

Ao longo do ano que completa 125 anos de existência, mesmo com a pandemia a SulAmérica adotou movimentos estratégicos para reforçar seu posicionamento. Um deles foi o lançamento da ferramenta SOS Prev, que oferece assistência para apoiar os clientes de Previdência na manutenção do planejamento futuro. Trata-se de uma linha de crédito que pode ajudar aqueles que têm um plano ativo e precisam de ajuda financeira emergencial.

Segundo Mello, esta é uma solução que endereça o tema de saúde financeira e integral. “A ferramenta auxilia o cliente a manter a disciplina de constituir uma reserva ao longo da vida, proporcionando uma aposentadoria mais tranquila. Sendo assim, quem precisa de recurso urgente não terá de resgatar seu investimento de previdência para resolver questões financeiras pontuais. Isso ajuda o beneficiário a ter um equilíbrio emocional, e com esse equilíbrio ele tem mais saúde física e financeira, o que é fundamental no momento que estamos vivendo”.

Além disso, a SulAmérica disponibilizou para todos os clientes o serviço Médico na Tela, no qual é possível que o beneficiário realize consultas com médicos de diversas especialidades ou com um plantonista através do celular, tablet ou computador. O segurado agenda seu atendimento online e no dia e hora marcados recebe um link via e-mail e SMS para acessar a sua consulta. No início de 2020 o aplicativo recebia 500 acessos mensais. Em março este número saltou para 1.500 por dia e agora já ultrapassa os 2.300 atendimentos.

De acordo com Raquel, fornecer acesso ao médico ainda que sem o contato físico foi fundamental para proporcionar tranquilidade aos consumidores. “Devemos isso ao esforço do nosso time de T.I e nossos investimentos em tecnologia. Esse posicionamento de saúde integral aconteceu de forma natural, pois era algo que nós vínhamos planejando há muito tempo e essa mudança não poderia ter ocorrido em momento mais oportuno”.

Pensando na qualificação dos corretores, a SulAmérica também lançou sua escola de negócios, a PRA Saber. A plataforma oferece cursos e treinamento online de forma gratuita, com opções variadas para desenvolvimento de habilidades e dos negócios com bastante foco no empreendedorismo. O sistema é baseado na gameficação para incentivar os parceiros a usarem, pois a cada conclusão de curso o corretor soma pontos para ter acesso à aulas e treinamentos mais sofisticados.

Para Lauzana, este é um incentivo e um presente que realmente fará diferença na vida e na carreira dos corretores de seguros. “Pesquisamos o mercado e conversamos com os parceiros para entender suas necessidades. Há um tempo estamos notando uma movimentação da categoria para a ampliar o portfólio de produtos, e quando o corretor se qualifica ele automaticamente enxerga mais possibilidades para aumentar a carteira”.

Raquel ressaltou a importância das tecnologias como Inteligência Artificial e Data Analysis para vender seguro e do papel consultivo do corretor para oferecer soluções mais personalizadas. “Para ser consultor, é necessário se antecipar a necessidade do cliente. Se você não conhecer o segurado de forma correta, abre espaço para concorrência. Para ajudar que a categoria atue dessa forma, estamos buscando maneiras de aumenta a compreensão de que saúde é mais do que doença”.

Quando questionados sobre as expectativas do futuro, os executivos afirmaram estarem otimistas e que em breve mais novidades serão anunciadas. “Corretores, esse é o momento. Infelizmente as pessoas perceberam de uma forma dura a importância do seguro, mas essa oportunidade só irá vingar se prestarmos atenção e oferecermos ofertas que combinem diversas proteções. Assim, iremos atingir nosso objetivo de fazer com que o mercado cresça cada vez mais”, ressaltou Lauzana.

Veja a íntegra do evento:

Nicole Fraga

Revista Apólice