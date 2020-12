O Sincor-SP, por meio de sua universidade corporativa Unisincor, e a ENS acabam de celebrar um acordo de cooperação. Trata-se de uma parceria inédita, já que ao longo da história as entidades atuavam de forma independente apesar de terem o objetivo em comum de disseminar qualificação para o setor.

“Ao final de 2020, um ano com tantos desafios, podemos celebrar este ato histórico e emblemático, de união de forças para levar mais conhecimento ao mercado”, afirma Alexandre Camillo, presidente do Sindicato. Ele ressalta o empenho das diretorias em criar um modelo que irá beneficiar todo o setor. “Do lado do Sincor-SP e Unisincor, agradeço o trabalho do nosso diretor responsável pela Unisincor, Carlos Cunha, e do diretor operacional Marcio Pires. Pela ENS, a diretora de Ensino Técnico, Maria Helena Monteiro; o diretor de Ensino Superior, Prof Mário Pinto; o diretor Geral, Tarcísio Godoy; e o presidente, Robert Bittar, que também buscavam esta sinergia há muito tempo. Graças ao empenho desses executivos, os profissionais do setor terão à disposição cursos de qualificação fomentando seu desenvolvimento”.

No início de 2021 haverá um evento de solenidade para simbolizar a assinatura do acordo de cooperação. “Desejamos compartilhar a alegria deste caminhar de mãos dadas entre a Unisincor e a ENS com todos que serão beneficiados: corretores de seguros, colaboradores de seguradoras e de empresas de prestação de serviços do setor”, anuncia Camillo.

Robert Bittar, presidente da Escola, explica que em 2020 foi estabelecida uma parceria com todos os sindicatos de corretores de seguros do país no sentido de serem promotores dos cursos oferecidos. No caso de São Paulo, o convênio ganhou força pois unifica também a estrutura e a marca da Unisincor. “Algumas linhas de treinamento eram bastante similares, identificamos esta sinergia e aprimoramos os serviços”. Os cursos técnicos no estado de São Paulo terão a marca compartilhada ENS/Unisincor. Para 2021, haverá a expansão de novas graduações tecnológicas autorizadas pelo MEC, pois pelo convênio o Sincor-SP será promotor de todos os produtos educacionais da ENS. Cursos superiores, de habilitação de corretores e de comissários de avarias, que possuem regramento específico, serão conduzidos apenas pela ENS.

“O alinhamento ideológico entre a ENS e o Sincor-SP, com muitas iniciativas conjuntas, irá propiciar ao mercado oportunidades diferenciadas. Temos procurado atender todas as demandas que a entidade tem nos trazido para qualificação, ampliando os programas de benefícios. Essas iniciativas vêm em linha com a atuação empreendedora do Sincor-SP e o desejo de expansão da ENS”, diz Bittar.

“A Unisincor possui uma linha de atendimento a grupos regionais, a ENS vai continuar atendendo essa demanda, com mais estrutura, se utilizando de todas as suas plataformas, até mesmo o sistema de provas online. Ligamos uma marca que é respeitada e recebe o carinho dos profissionais de São Paulo, a Unisincor, a uma marca tradicional na formação securitária, a ENS”, ressalta Bittar.

Carlos Cunha, diretor do Sincor-SP responsável pela universidade corporativa, afirma que mesmo antes da pandemia os cursos EAD eram planejados pela Unisincor para poder atender os profissionais de localidades mais distantes do estado, sem precisar formar turma para a realização presencial. “Vínhamos experimentando os cursos semi-presenciais e a pandemia acelerou o processo de digitalização. Instituímos o EAD e neste ano levamos qualificação a distância para mais de 4.100 pessoas. A Unisincor esteve presente na casa do cidadão neste momento de desafios. Agora, temos esta oportunidade de aprimorar os serviços, o que de minha parte é uma grande realização estar lado a lado com a ENS”, conta.

“A gestão conduzida pelo presidente Camillo é de construção de pontes e também de liberdade para que cada diretor desenvolva sua pasta, com isso conseguimos a parceria com a ENS para ter a capilaridade de estar em todas as nossas regionais pelo interior, podemos dizer hoje que os 645 municípios do estado serão atendidos”, acrescenta Cunha. Segundo ele, os corretores e demais profissionais do setor terão muito mais acesso ao conhecimento. “Só não irá aprender quem não quiser mesmo, e sabemos que aquele que não estiver ao lado do conhecimento tende a ficar para trás num mercado competitivo como o nosso. A união da Unisincor à ENS dará dirigibilidade ao podium do conhecimento”.

