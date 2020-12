A tecnologia transformou a maneira com que as pessoas interagem, consomem, e se comunicam, gerando um volume enorme na troca de informações em um mundo cada vez mais conectado e digital. Pensando nisso, a Seguros Sura lançou o Seguro de Proteção Digital, solução pioneira pensada para o bem-estar das pessoas durante a jornada digital, garantindo a segurança dos dados e informações compartilhados no dia a dia de quem está sempre conectado.

De acordo com os dados publicados recentemente pela Fortinet Threat Intelligence Insider Latin America, só na primeira metade de 2020 o Brasil sofreu mais de 2,6 bilhões de ataques cibernéticos impulsionados pelo trabalho remoto adotado a partir de março, com o início da pandemia.

Diante do cenário, Gabriel Bugallo, vice-presidente de Seguros da companhia, explica que “as facilidades de conectividade proporcionadas pela tecnologia na nova era digital não anulam os riscos cibernéticos que estão ainda mais comuns, tornando a proteção digital mais que obrigatória para as pessoas e não somente para as empresas, uma vez que estamos todos digitais e naturalmente mais expostos aos diversos riscos cibernéticos, mesmo nos dispositivos utilizados dentro de casa”.

Ao acompanhar essa tendência, Bugallo afirma que a segurança no ambiente digital ganhou ainda mais visibilidade e protagonismo, por isso “a Sura antecipou esse movimento para entregar uma solução pioneira, com o propósito de resguardar a integridade das pessoas no mundo online, proporcionando tranquilidade para toda a família se manter conectada e curtir o que a internet tem de melhor, com segurança durante a jornada digital”, sem se preocupar com a proteção dos dados ou a recuperação das informações em casos de dispositivos danificados ou de ataques por meios digitais.

Para isso, as coberturas do Seguro de Proteção Digital podem ser personalizadas de acordo com a necessidade e os hábitos de conectividade de cada família, com serviços de proteção para a identidade digital, inclusive na redes sociais, com relatório de presença na internet e soluções para qualquer tipo de conflito, eliminando informações falsas ou prejudiciais de natureza pessoal publicada na internet, além de suporte tecnológico e armazenamento de dados pessoais na nuvem.

“Quando criamos a solução para apoiar a conectividade das pessoas dentro de casa, pensamos no tempo em que as famílias permanecem conectadas, nos diversos sites em que os dados pessoais são cadastrados para realizar uma compra no e-commerce, nas informações compartilhadas, nas diferentes possibilidades para a comunicação virtual e até mesmo para apoiar o dia a dia de quem usa a tecnologia e a internet como ferramenta de trabalho”, conclui o executivo.

O Seguro de Proteção Digital da Sura pode ser contratado através de um corretor, havendo disponibilidade para coberturas adicionais que podem ser personalizadas de acordo com as necessidades de cada pessoa ou grupo familiar.

N.F.

