A Ame ampliou a sua variedade de serviços com uma parceria inédita com a Previsul Seguradora. O super app oferecerá diversas opções de pacotes de seguro residencial, com modalidades que incluem casa própria, financiada ou alugada. Os planos têm cobertura de roubo, incêndio, danos elétricos, perda do aluguel, assistência residencial 24h, queda de raios e explosões. Os valores podem variar entre R$ 145 e R$ 800 para 12 meses de cobertura.

Todos os planos podem ser pagos à vista ou em até 12 vezes sem juros. A contratação, finalizada até o dia 31 de dezembro, oferece a vantagem de 5% de cashback, um benefício inédito no mercado de seguros.

Além disso, ao aderir o seguro residencial pelo aplicativo Ame Digital, o segurado concorrerá mensalmente a R$5.000. Para aderir ao plano, basta acessar a área de “Seguro Residencial”, disponível dentro da página inicial da ferramenta, e selecionar a opção desejada. Mais informações estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice