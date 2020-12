Pensando em proporcionar maior facilidade e conforto aos clientes, o Porto Seguro Auto passa a aceitar o Pix, novo meio de pagamento eletrônico do Brasil, para pagamento do seguro automóvel. O recurso já está disponível para os segurados a partir de ontem, 17 de dezembro.

Segundo Jaime Soares, diretor da companhia, o cliente poderá pagar por meio do link ou QR code, que serão gerados pelo corretor no sistema de cálculo. “É mais um meio de proporcionar agilidade e segurança no dia a dia dos nossos segurados, uma vez que o Pix tem sido uma alternativa satisfatória para transações financeiras pessoais. Estamos atentos a essas movimentações para oferecer as melhores soluções aos nossos clientes”, comenta.

O Pix surge como uma nova modalidade de fazer pagamentos na qual o valor transferido irá de uma conta para outra em tempo real, sem aplicação de taxas bancárias. “Além disso, não há restrição de horários, podendo ser utilizado no momento de preferência do cliente. O boleto emitido, por exemplo, pode ser pago via Pix até a data de vencimento, de forma prática e rápida”, afirma o diretor.

A SulAmérica implantou o Pix como uma nova forma de pagamento para os produtos de Vida Individual. A opção permite realizar a operação de pagamento em qualquer dia e horário, inclusive aos finais de semana e feriados, podendo substituir o boleto bancário. A novidade é válida neste momento apenas para novas contratações, já os atuais clientes poderão alterar sua forma de pagamento em breve.

Os novos clientes de Vida Individual, Vida Mulher, Vida Simples, Acidentes Pessoais e Acidentes Pessoais Estagiários da seguradora poderão optar pelo Pix no momento da contratação do seguro. A empresa enviará por e-mail o QR Code e o código Pix para que seja copiado e colado no momento do pagamento, de acordo com a preferência do cliente.

Revista Apólice