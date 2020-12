Um dos requisitos para ter sucesso na venda de seguro automóvel é a velocidade nas cotações. Muitos corretores estão utilizando a tecnologia a favor deles e passando a vender online. O resultado é a otimização do aproveitamento de leads, que amplia a capacidade de prospecção de novos clientes.

Ter uma plataforma de vendas online permite a corretora de seguros ampliar o horário de atendimento, além de aumentar o alcance dela, possibilitando a venda de seguro em todo o território nacional. O resultado é o aumento da satisfação do cliente, que pode fazer a sua cotação no horário de sua preferência e de maneira autônoma.

Neste post trazemos 4 dicas para que você comece a vender seguro auto online de maneira eficaz.

Identifique o público-alvo

Um dos requisitos básicos para atuar com vendas na internet é a definição de um nicho, ou seja, o mapeamento do seu público-alvo. Dessa maneira, é possível criar campanhas de marketing mais baratas e direcionadas para as pessoas certas. Nas abordagens de marketing e vendas tradicionais, o foco é atingir o máximo de pessoas possíveis e, no meio delas, “garimpar” os possíveis clientes.

Na internet você passa a ter a possibilidade de mapear o seu público antes de criar uma campanha. Isso permite uma melhor personalização das ferramentas utilizadas para a atração e o engajamento desse lead. Ao personalizar o seu conteúdo e o seu site de acordo com seu público, fica mais fácil criar uma conexão com eles.

Aproxime-se do seu cliente

Outro benefício que a tecnologia traz para as empresas é a quebra de intermediários para se comunicar com os clientes. Ao utilizar os chats na plataforma de vendas e o alcance das redes sociais, aliados a um bom atendimento, a corretora pode trabalhar o pós-venda e a fidelização de clientes.

Essa aproximação é primordial para a redução na taxa de churn, ou seja, na perda de clientes durante ou após o término de contrato. Além do atendimento personalizado, cordial e preparado para resolver as questões dos consumidores e leads, é importante que a empresa utilize-se de ferramentas de autoatendimento para tirar dúvidas pontuais e atender os segurados sempre que ele precisar.

Para isso, mapeie as principais perguntas e os problemas relatados por eles e crie um FAQ no site de vendas respondendo a essas questões. Há a possibilidade de, além de textos, o FAQ contar com vídeos explicativos, criando uma conexão maior entre os corretores e os clientes, pois o vídeo torna a explicação pessoal.

Outra opção para ampliar a capacidade de atendimento, a redução de filas e o aumento de conversões é a utilização dos chatbots. Essa ferramenta permite desde a resolução de questões simples até a automação do processo de cotação e vendas. A fidelização do público é uma excelente alternativa para que a empresa mantenha uma receita recorrente e um divulgador espontâneo.

Nas redes sociais é importante fazer postagens frequentes, relevantes e com conteúdo que converse com seu público.

Trabalhe com um funil de vendas

Outra oportunidade que a venda online de seguros permite é que a corretora trabalhe com o funil de vendas. Saber em que etapa do processo de prospecção o seu lead está é uma excelente maneira de criar ferramentas eficientes para direcioná-lo para a conversão.

O funil permite uma melhor seleção dos leads que estão propensos a fechar negócio, possibilitando uma abordagem mais direcionada do corretor, que pode ganhar tempo e produtividade.

Por outro lado, os leads que ainda estão no topo podem ser direcionados para o fundo por meio de materiais educativos, como blog posts, ebooks e e-mails informativos, que servirão para a atração e o mapeamento de novos clientes.

Utilize plataformas de vendas

Para vender seguro automóvel online, você não precisa ser um especialista em programação ou ter uma equipe interna apenas para desenvolver uma aplicação do zero. Você pode contratar essa plataforma de vendas com uma empresa especializada e personalizá-la para ficar com a identidade visual da sua empresa.

Uma das ferramentas desenvolvidas pela TEx, a Nimble, gerência os leads e a contratação de seguros online. A plataforma pode ser integrada ao site da corretora para que as vendas sejam viabilizadas de maneira 100% online, intuitiva e automática.

É uma excelente oportunidade para transformar o seu site em uma máquina de vendas de seguros, sem ter que lidar com toda a complexidade que o desenvolvimento de uma plataforma completa exigiria. Para integrar o Nimble com o seu site, você terá que inserir apenas uma linha de código, sendo devidamente orientado pelo time da TEx para que essa inserção seja feita de maneira correta.

Após essa configuração simples, você já terá em mãos uma ferramenta com interface amigável e moderna, que agiliza o processo pois o cliente não precisará mais passar pelos intermináveis formulários online, navegando por módulos intuitivos e de fácil preenchimento.

Um dos processos que facilitam e agilizam o processo de registro e geração de leads é a possibilidade de o cliente se cadastrar com poucos cliques, utilizando as suas redes sociais e alimentando o banco de dados da corretora de maneira instantânea. Todos os dados ficam registrados a cada processo, permitindo que o consumidor inicie a sua cotação em um dia e termine em outro, independentemente do dispositivo que esteja utilizando.

Como vimos neste post, quando a empresa passa a vender seguro automóvel online, reduz custos, ganha tempo, elimina parte dos processos burocráticos e aumenta as chances de fidelização do segurado.

N.F.

Revista Apólice