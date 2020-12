A Rede Lojacorr fechou o mês de novembro com a produção geral de R$ 62,9 milhões, sendo comercializados em Seguros R$ 57,8 milhões; Consórcios R$ 2,8 milhões e Demais Segmentos R$ 2,2 milhões. O montante representou um crescimento total de 31,81% referente ao mesmo período do ano anterior. No acumulado de janeiro a novembro desse ano, a empresa superou a marca dos R$ 670 milhões produzidos.

No total 48 Unidades cresceram, com destaque para: São Paulo, Campinas, Chapecó, Goiânia, Triângulo Mineiro, Oeste do Paraná, Itajaí, Maringá, Ribeirão Preto e Vale do Aço. Além disso, 93% dentre as principais companhias seguradoras parceiras tiveram alta, com destaque para: Zurich, Sompo, Mitsui, Alfa, SulAmérica, Tokio Marine, Bradesco, Amil, Mapfre e HDI.

Todos os principais ramos comercializados cresceram, com destaque para: Rural 200%, RD Equipamentos 139%, Saúde 88%, Empresarial 60%, Transporte 52%, Vida 51%, RC 43%, Auto 26%, Prestamista 25% e residencial 18%. Sobre as corretoras, 92% tiveram aumento, com destaque para: Marinho Catalão, Forte Brasil, Rosa Tavares, Pompeu & Souza, M & S, Henkan, MF, Zanella, M & K e SACS. Foram registrados quase 38 mil documentos de bens e vidas protegidas com o apoio da cadeia de proteção da Lojacorr. Já o crescimento de venda de planos de consórcios obteve uma evolução de 26% anual.

De acordo com o diretor Comercial da empresa, Geniomar Pereira, a Lojacorr conquistou em novembro mais 23 novas corretoras de seguros, nas segmentações Ouro, Prata, Bronze, Light e Prepostos, sendo que houveram novas entradas nas quatro Regionais do País. “Os números comprovam a força da Rede e representam a superação diária da atuação que vem sendo feita”, ressalta o executivo.

N.F.

Revista Apólice