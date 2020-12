O Qsaúde resgatou uma modalidade que estava desaquecida há algum tempo: o plano individual. Com uma rede de parceiros a empresa traz de volta essa opção com atendimento personalizado e acolhedor, além de maior segurança e previsibilidade na contratação.

Nos últimos anos a modalidade individual não foi priorizada pelo mercado, e muitos consumidores desconhecem, inclusive, sua existência e vantagens. “Entre as principais vantagens está o reajuste anual estipulado pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), enquanto os coletivos têm índices de reajuste estabelecidos nos contratos celebrados entre as partes, que sempre ficam acima do definido pela agência”, afirma o cirurgião cardiovascular Anderson Nascimento, vice-presidente Executivo do Qsaúde.

Além da diferença significativa no percentual anual de reajuste, os planos individuais também possibilitam uma contratação menos burocrática em relação aos coletivos. Não é necessário, por exemplo, estar associado a uma entidade de classe ou informar um CNPJ para aquisição, uma vez que essa contratação é feita por meio de pessoa física.

“A possibilidade de o cliente ter contato direto com sua operadora de saúde havia se perdido com a prioridade dada aos planos coletivos. Ainda, aqueles que não se encaixavam nos requisitos para entrar nessa modalidade, ficaram sem opção. Nós acreditamos que ao focar no individual estamos devolvendo ao consumidor o poder de escolha”, diz Nascimento.

Outra vantagem importante da modalidade está na impossibilidade do cancelamento do contrato pela operadora, trazendo maior segurança. Nas opções de planos coletivos, é possível suspender o serviço e até mesmo romper o acordo a partir de regras estipuladas entre as partes no momento da contratação. Para os planos individuais, a ANS determina os termos de cancelamento, e a suspensão do atendimento e o cancelamento do serviço só pode acontecer em casos de fraude ou após 60 dias de inadimplência.

Além disso, o plano individual também pode ser familiar, com a inclusão de cônjuges, companheiros com união estável, tutoreados financeiramente, filhos e enteados menores de 24 anos. “Percebemos que havia um movimento de pessoas abrindo pequenas empresas (PME), somente para conseguir contratar o plano de saúde para familiares. Isso deixa claro que existe uma lacuna entre a necessidade das pessoas e as opções disponíveis”, ressalta Nascimento.

Priorização da saúde

O Qsaúde é focado na gestão da saúde, ao fazer o acompanhamento contínuo, integrado e personalizado do cliente. Para isso, estão entre alguns dos diferenciais oferecidos o atendimento dos Médicos de Família da Clínica Einstein e os GuiasQ da Saúde (grupos de enfermeiros e técnicos de enfermagem altamente qualificados. Essa equipe é responsável por personalizar o atendimento ao cliente durante toda a sua jornada pelo plano e em todos os níveis de complexidade). Outro diferencias é o botão Qcuidado, que oferece atendimento via telemedicina 24 horas por dia pelo aplicativo. Já o GuiaQ Administrativo esclarece dúvidas relacionadas ao plano, como questões sobre contrato, alterações cadastrais, assuntos financeiros, uso do app, entre outras.

A rede de atendimento inclui os hospitais Israelita Albert Einstein, Alemão Oswaldo Cruz, HCor, Santa Catarina (pediatria), H.Olhos e as maternidades Pro Matre, Santa Joana e Santa Maria. Também os centros de diagnósticos Delboni, Salomão Zoppi, Lavoisier e o do próprio Einstein, além da Clínica Einstein, DaVita e a clínica Q, localizada dentro do Oswaldo Cruz. A opção de rede credenciada se dá de acordo com a modalidade de plano contratada.

O novo plano de saúde vai contribuir com o acesso à saúde privada de qualidade. Foi lançado no mercado da cidade de São Paulo no dia 18 de outubro. Está disponível nas categorias Qmais I (básico/enfermaria), Qmais II (básico/apartamento), Qdemais (executiva) e Qtop (master), para livre contratação por pessoas físicas, com ou sem dependentes, e as mensalidades começam em R$ 246,39.

N.F.

Revista Apólice