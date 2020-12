A seguradora Prudential do Brasil tem mais um motivo para comemorar: a plataforma de treinamento e ensino a distância voltada para os corretores franqueados PruEad registrou mais de 60 mil acessos, apenas em meio à pandemia. O número é reflexo da base tecnológica que compõe a ferramenta, que permite o acesso dos parceiros por meio de vários dispositivos eletrônicos como celulares, computadores e tablets, além da incorporação de diversas novidades que ajudaram no incremento dos negócios durante o período de crise.

Entre as principais funcionalidades desenvolvidas na plataforma está o lançamento do aplicativo PruEad. Com isso, os Life Planners puderam fazer streamming de vídeos complementares ao material de treinamento, também disponível como E-book e Audiobook, o que tornou o aprendizado mais dinâmico e confortável no período da pandemia. Também foi incorporado o canal PruFlix, voltado para recebimento de vídeos e entrevistas dos próprios Life Planners franqueados, com dicas de como usar as ferramentas de abordagem virtual de clientes, o que ajudou, inclusive, outros franqueados que não conheciam funcionalidades digitais e precisavam se familiarizar com o tema para os negócios durante a crise.

A plataforma também recebeu a abertura do canal PruConnection, apoio online disponível em tempo integral, para que os corretores franqueados possam esclarecer dúvidas, dar sugestões, obter informações sobre ferramentas de abordagem virtual entre outras. O canal também permite a realização de palestras, treinamentos, webinars e lives programadas com o CEO da empresa, David Legher, e até mesmo outros líderes da companhia, ampliando a interação, confiança e proximidade dos parceiros com a Prudential.

“A PruEad é motivo de muito orgulho para nós, principalmente porque ela foi criada ainda em 2019, representando a visão da Prudential do Brasil no âmbito da transformação digital ao desenvolver uma ferramenta de ensino à distância. Isso foi fundamental para que tivéssemos a agilidade necessária para a incorporação de tantas novidades, mesmo diante do momento desafiador da pandemia”, destaca Henrique Leão, gerente Sênior de Treinamento da companhia, que completa: “Proteger as pessoas está no nosso DNA e os novos conteúdos e contato mais direto com a empresa permitidos pela plataforma são essenciais para que os corretores franqueados continuem esta nobre missão de levar o seguro de vida a cada vez mais pessoas e famílias com toda a qualidade, excelência e apoio”, reforça.

Desde o lançamento em 2019, a plataforma de treinamento já foi palco de lançamento de produtos, como o Vida Inteira 5 anos; registrou mais de 94 mil acessos; reúne mais de 480 vídeos de treinamento; e abrigou pronunciamentos de líderes da empresa para mais de mil corretores franqueados.

N.F.

Revista Apólice