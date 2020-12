No mês do Dia Internacional do Voluntariado, comemorado no dia 05 de dezembro, a seguradora Prudential do Brasil divulgou os dez finalistas da 6ª edição do Prêmio Prudential Espírito Comunitário, projeto idealizado pela companhia que há cinco anos tem o objetivo de incentivar e reconhecer jovens brasileiros entre 14 e 19 anos que realizam iniciativas no âmbito do voluntariado. Nesta edição, foi criada uma categoria especial para jovens que realizaram ações para ajudar a sociedade em meio ao cenário da Covid-19.

O Prêmio deste ano teve recorde de projetos inscritos: foram cerca de dois mil, 22% a mais do que no ano passado, e contou com a participação de jovens de todos os estados do Brasil.

Os dez projetos finalistas concorrerão ao primeiro e segundo lugares na noite de premiação, dia 21 de dezembro, às 17h30, em cerimônia virtual transmitida ao vivo do Teatro Prudential, no Rio de Janeiro. Os jovens finalistas representam os estados do Rio de Janeiro (3), Pará (1), Bahia (1), São Paulo (1), Amazonas (1), Distrito Federal (1) e Pernambuco (2). O evento ainda contará com a presença do embaixador do Prêmio, Ricardo Amorim, jornalista e economista. Os critérios de seleção levaram em conta pontos como esforço, impacto social, desenvolvimento pessoal e inspiração. Os dois vencedores receberão medalhas de ouro e de prata, além de prêmios em dinheiro, nos valores de R$ 25 mil e R$ 10 mil, respectivamente, para doar à instituição sem fins lucrativos para a qual realizaram a ação voluntária ou alguma outra escolhida por eles.

Categoria especial: ações contra o Covid-19

Além dos dois vencedores, este ano o Prêmio tem uma categoria especial: Jovens contra a Covid-19, dando destaque para jovens que de forma criativa e com muito empenho conseguiram ajudar a sociedade em meio ao cenário desafiador da pandemia. Nesta categoria, o vencedor receberá a doação de R$ 5 mil.

Como nas edições anteriores, o Prêmio traz temas relevantes para o desenvolvimento da sociedade, tais como: inclusão e diversidade, preservação do meio ambiente, auxílio aos refugiados, entre outros. “Há 22 anos a seguradora tem o compromisso de proteger e melhorar a vida das pessoas, solucionando os desafios financeiros de uma sociedade diversa e em constante mudança. Em linha com esse propósito, o Prêmio acredita que a construção de uma sociedade mais estruturada e com mais oportunidades para todos acontece também por meio da força do voluntariado e da capacidade dos jovens em empreender e mudar o mundo”, comenta Fernanda Riezemberg, gerente de Marketing Institucional da companhia.

O Prêmio Prudential Espírito Comunitário já doou mais de R$ 100 mil para instituições filantrópicas. “A cada ano observamos aumento no número de inscritos, o que traduz o potencial do Prêmio de incentivar a cultura do voluntariado no país. Esperamos que essa corrente do bem se traduza em ainda mais engajamento e criatividade dos jovens para propor novas soluções ao longo dos próximos anos. Estamos muito orgulhosos”, afirma Marcia Fernandes, coordenadora de Marketing Institucional da seguradora.

Para Iago Lima, medalha de ouro na edição de 2019 com o projeto de transformação do descarte do soro do leite em fertilizante natural, ajudando a preservação ambiental e reduzindo a utilização de materiais tóxicos no meio ambiente, o prêmio mudou sua vida. “O voluntariado é algo inusitado, porque ele tem a possibilidade de mostrar a outros jovens o impacto na vida das pessoas”, ressalta o vencedor.

N.F.

Revista Apólice