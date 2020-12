Depois de marcar presença no Instagram, onde possui mais de 23 mil seguidores, a Porto Seguro lançou o canal Corretor é Pra Sempre também no Facebook. Visando estreitar a relação com os corretores de seguros, a companhia irá lançar o novo canal, oficialmente, hoje, 15 de dezembro, às 14h30, realizando a sua última LiveCorr de 2020.

Transmitida simultaneamente pelo YouTube Corretor é Pra Sempre, a live será comandada por Rivaldo Leite, vice-presidente Comercial e de Marketing, e terá como convidado Marcelo Picanço, vice-presidente de Seguros, que irá fazer uma análise da companhia e dos produtos e serviços que ela ofereceu em 2020, além de destacar as expectativas da Porto para 2021.

“Queremos nos relacionar com os corretores no ambiente em que cada profissional possui mais familiaridade. Por isso, estamos investindo em mais uma rede social com o objetivo de promover transmissões multiplataformas, que será um dos nossos focos no próximo ano”, afirma Leite.

Assim como no Instagram, O Corretor é Pra Sempre no Facebook irá aproveitar a linguagem das redes sociais para facilitar o entendimento das informações e notícias divulgadas pela Porto, contribuindo para gerar ações que possam potencializar o negócio dos profissionais.

Para conhecer o novo canal e acompanhar a live, basta acessar este link. Se preferir assista pelo Youtube.

