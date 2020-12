A Porto Seguro reduziu de R$ 200 mil para R$ 50 mil o valor mínimo de contratação para as coberturas de morte e invalidez no produto Proteção Planejada, solução que combina a proteção de um seguro de vida com os rendimentos de um plano de previdência privada. Segundo a diretora de Vida e Previdência da companhia, Fernanda Pasquarelli, a mudança foi executada com o intuito de alcançar perfis de clientes diversificados.

“Desta maneira, contribuímos para que um cada vez mais pessoas contem com uma ferramenta para ajudá-las diante de imprevistos ao mesmo tempo em que constroem o seu futuro”, pontua a executiva. “Além disso, é uma maneira de oferecemos mais oportunidades de negócio para os corretores de seguros”, complementa.

Ao mesmo tempo em que ampara o segurado e seus familiares em caso de falecimento e imprevistos, o Proteção Planejada permite a formação de reserva de previdência, que pode ser transformada em renda no futuro. Com vigência mínima de cinco anos e parcelas fixas do início ao fim do contrato, o produto foi desenhado para ajudar no planejamento familiar de longo prazo. Uma parte do valor pago garante o seguro de vida e a outra forma a reserva de previdência. Assim, se durante o período contratado o cliente precisar de dinheiro, poderá resgatar dessa reserva para quitar parcelas atrasadas do seguro. O produto da Porto Seguro é voltado para pessoas de 16 até os 64 anos de idade.

