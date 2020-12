Com o propósito de tornar cada vez melhor a experiência dos clientes e dos corretores a Zurich promoveu melhorias em seu Portal de Previdência para deixar o canal mais ágil e interativo. Na plataforma é possível realizar a contratação e a portabilidade do plano de forma mais simplificada.

“A adesão é automática, pois a proposta é processada minutos depois do ‘aceite’ do cliente. Além disso, todas as contratações realizadas de maneira digital são disponibilizadas para download em PDF no portal, tanto para clientes quanto para os corretores, garantindo assim a segurança da contratação”, afirma o diretor executivo de Vida, Previdência e Capitalização da companhia, Fabiano Lima, que destaca, ainda, que as funcionalidades são para clientes e, também, corretores parceiros.

Adicionalmente, segundo Fabiano, o portal disponibiliza consulta de saldo e movimentações no plano de previdência; informações sobre a rentabilidade e lâmina dos fundos de investimentos; acesso à segunda via de certificado; informe de rendimentos; possibilidade de realizar alterações cadastrais; solicitação de portabilidade; e aporte de forma eletrônica. “O canal também conta com a disponibilização do consolidado de movimentações para o cliente, inclusive com o saldo dividido por alíquotas do Imposto de Renda”, ressalta.

Outras funcionalidades do portal

Simulador de Benefícios: Simula a contribuição mensal desejada, reserva desejada ou renda desejada;

Simulador de Regime Tributário, reserva líquida projetada considerando rentabilidade e tributação aplicada: Para comparação dos planos das modalidades PGBL/VGBL, na tabela progressiva ou regressiva;

Simulador de Investimentos: Compara a previdência com fundos de investimento, considerando a reserva líquida em cada tipo de simulação;

Simulador de Tratamento Tributário: Para um comparativo com ou sem plano de previdência.

Diferenciais para os corretores

Para que os corretores parceiros da Zurich possam acompanhar suas carteiras, o portal oferece diversos relatórios, como a Carteira Analítica, por exemplo, na qual é possível acessar os clientes e a situação dos seus planos. Outras funcionalidades para esses parceiros.

Relatório de cobranças: No qual é possível ter acesso à data de emissão das cobranças, data de vencimento, data de pagamento e dias em atraso;

Retorno bancário: Informa as cobranças e seu status no banco. Ou seja, se o movimento bancário foi efetivado, o débito foi ou não autorizado pelo segurado;

Relatório de estorno e de remunerações: Informam, respectivamente, os estornos de comissão e os valores de remuneração referentes às comissões no período informado;

Emissão Digital: Relatório que informa o status dos processos de contratação;

Resumo de Movimentações: Ocorridas no período pesquisado, informando o tipo, data e valor do movimento.

N.F.

Revista Apólice