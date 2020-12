A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) acabou de disponibilizar dados do setor de planos de saúde relativos ao mês de outubro. No período, o setor totalizou 47.204.084 beneficiários em planos de assistência médica e 26.315.241 em planos exclusivamente odontológicos em todo o Brasil. As informações estão disponíveis para consulta por meio da Sala de Situação, no portal da reguladora.

Em outubro foi confirmada a tendência de crescimento que vinha sendo verificada nos meses anteriores: na segmentação de assistência médica, o setor registrou um aumento de 0,31% no comparativo com setembro e de 0,48% em relação a outubro de 2019. Na segmentação odontológica, foi constatado crescimento de 0,71% em relação a setembro e de 3,78% em relação a outubro do ano passado.

Entre os planos de assistência médica, no comparativo com outubro de 2019, o aumento de beneficiários se deu em 18 unidades federativas, sendo Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, nesta ordem, as que tiveram o maior crescimento. Já no segmento odontológico, 22 unidades federativas registraram aumento no comparativo anual, sendo São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco, nesta ordem, os estados com maior crescimento.

A ANS ressalta que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF:

