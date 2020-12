Para trazer mais agilidade e eficiência para o dia a dia do Corretor de Seguros, o Seguro PASI está com uma grande novidade: o novo Portal PASI, desenvolvido e customizado exclusivamente para atender as necessidades dos corretores parceiros.

Através da nova ferramenta, será possível cotar e concluir a contratação do seguro totalmente online e compartilhar propostas e documentos por diversos canais: Whatsapp, E-mail ou SMS. Além, de alguns dashboards com os principais indicadores para que o corretor acompanhe suas cotações, faça a gestão de suas propostas e analise a jornada de seus clientes com o seguro. Será possível também ao parceiro ter acesso a dados para que possam avaliar como está o crescimento da carteira, possibilitando uma visão ampla e analítica das negociações, lhe permitindo desenvolver uma gestão em longo prazo, assim como criar novas estratégias para suas vendas.

Rodrigo Figueiredo, CIO do Seguro PASI, explica que a companhia decidiu lançar o novo portal para oferecer ao corretor uma ferramenta alinhada com as últimas tendências e inovações tecnológicas. “O Portal PASI é um dos principais canais de relacionamento com o nosso corretor e queremos lhe proporcionar uma experiência única, ainda mais completa e automatizada”, diz.

Dentre as principais funcionalidades do Novo Portal PASI para os corretores destaca-se: Cotação Express; Adesão 100% Online; Contratação de Seguros Imediatos; Relatórios para gestão da carteira; Materiais para Download; Dashboards; Notícias e Comunicados Importantes; Acompanhamento de indenizações e envio de documentos de sinistro; Além das tradicionais funcionalidades como acesso a controle do portfólio de clientes, certificados e faturas.

Além do novo Portal, os corretores em 2021 podem esperar da empresa o lançamento de novos produtos, coberturas e benefícios ainda não existentes no mercado até então. “Queremos estar cada vez mais próximos do corretor, trazendo produtos relevantes e soluções que dão a ele mais autonomia e ganho de tempo para gerenciar sua carteira e ampliar seus negócios”, afirma Figueiredo.

Sendo assim, o executivo faz um convite: “Cadastre-se no PASI e conheça essa nova plataforma. O Portal está totalmente reformulado, mais moderno e intuitivo. Projetado para oferecer mais agilidade na comercialização e mais informações para gestão dos seus negócios”.

N.F.

Revista Apólice