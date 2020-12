Com foco na geração de negócios, a Oxigênio Aceleradora selecionou dez startups para participar do seu 10° ciclo de aceleração. O programa, que tem duração de quatro meses, oferece um processo mais simplificado e uma série de benefícios para as startups que já têm um projeto em andamento e precisam de estímulos para seguir com seu trabalho.

“O programa de aceleração vem gerando ótimos resultados para o empreendedorismo no Brasil e para o negócio da Porto Seguro. Depois de mais de 50 startups aceleradas e mais de 75 projetos criados, a busca por inovação permanece no nosso DNA”, afirma o gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da Porto Seguro e da Oxigênio, Mauricio Martinez.

Confira abaixo as startups participantes do décimo ciclo de aceleração:

Pluggy: plataforma de Open Banking que, através de uma simples API, é possível que empresas consigam inovar e oferecer serviço e produtos mais personalizados, acessando os dados financeiros de seus clientes de forma segura, rápida, privada e consentida.

NeuralMind: auxilia empresas na prevenção de situações de não compliance, no aumento da produtividade, em análises jurídicas e diligências de empresas e ativos, por meio de sua plataforma de análise automática de textos e imagens que incorpora os recentes avanços da Inteligência Artificial.

Shipay: integra no sistema de frente de caixa (PDV/ERP) um hub das principais carteiras de pagamentos digitais como: PicPay, Mercado Pago, Ame, PagBank (entre outras), incluindo PIX. 100% agnóstica e atua de forma parceria tanto com as IPs como as empresas de automação.

OnCase: especializada em Analytics e Inteligência Artificial com produtos para previsão de demanda, jornada do cliente, manutenção preditiva, risco e compliance, com o suporte de um time de PhDs, Mestres e especialistas em Dados e Inteligência Artificial.

Sentimonitor: tecnologia de pesquisa e Insights a partir de Inteligência Artificial e Sociometria para melhoria de resultados estratégicos, comerciais e regulatórios, através do monitoramento e análise de rastros em mais de 1 milhão de sites e redes sociais.

Vigilantes do Sono: programa digital de melhoria do sono através da mudança de hábitos, capaz de curar até quem sofre com insônia há mais de 10 anos. Trabalho realizado por menos de 3 reais por pessoa.

Nilo Saúde: clínica digital multidisciplinar especializada em trazer mais qualidade de vida e saúde para a população acima de 50 anos. Através da tecnologia e um time multidisciplinar de coordenação de cuidado, visa oferecer uma solução às operadoras de saúde e pacientes focada em bem-estar e prevenção.

Sipremo: faz a previsão e o monitoramento de desastres naturais, utilizando tecnologia para prever o futuro e salvar o presente.

Alana Ai: única plataforma capaz de coletar 10 anos de dados em canais sociais e unificá-los em um único ID Universal, reduzindo o trabalho manual humano.

EEMOVEL: startup de Big Data com foco exclusivo no mercado imobiliário, atuando em nível nacional. Materializa os dados em produtos através das verticais de inteligência de mercado, originação de novos negócios, desenvolvimento imobiliário ou avaliações para operações financeiras e análise de portfólio/contratos, para o mercado B2B.

N.F.

Revista Apólice