Sem dúvida nenhuma o ano de 2020 foi um dos mais desafiadores para todos os setores da economia, e para o mercado de seguros não foi diferente, pois mudamos a relação de convívio com as pessoas, nossa rotina do dia-a-dia e a maneira como trabalhamos.



A MetLife é uma empresa que tem como foco colocar o cliente no centro das nossas decisões, atendendo suas necessidades e cuidando do que é mais importante para cada um, sejam eles consumidores, corretores, imprensa e sociedade. Por isso, nós investimos neste período em uma série de ações para melhorar a vida das pessoas, tais como: revisamos nossas soluções de produtos, inserimos novas coberturas e assistências, digitalizamos os nossos processos, simplificamos nossa comunicação, apoiamos nossos corretores afim de garantir a continuidade de seus negócios e estreitamos o relacionamento com os nossos consumidores e corretores.

Garantir um presente e futuro mais seguros fazem parte do nosso propósito como companhia. Além de proporcionar segurança, nós também acreditamos na educação financeira como ferramenta de mudança para um futuro melhor. No Brasil fizemos algumas parcerias, como por exemplo com a Vila Sésamo no projeto Sonhar, Planejar, Alcançar – Fortalecimento financeiro para as famílias em cinco capitais brasileiras, que ajuda crianças e adultos a estabelecerem objetivos em suas vidas, terem aspirações e confiança, planejarem caminhos para alcançar metas e entenderem que as escolhas que fazem todos os dias podem ajudá-los a alcançar seus sonhos.

Outro exemplo que nos orgulhamos muito é do projeto que realizamos em parceria com o Village Capital e PayPal para aceleração de startups focadas em educação financeira na América Latina. Fizemos uma seleção e as melhores receberam um aporte financeiro para realização das suas atividades. E a boa notícia é que tivemos duas vencedoras brasileiras, a Monetus em 2019 e a Akredito agora em 2020. Acreditamos que essas iniciativas reforçam a confiança de nossos corretores e clientes em nossa organização, o que permitiu a MetLife mais uma vez crescer mais do que o mercado em 2020.

E para 2021 nossos planos são ainda mais ambiciosos. Temos planejado lançamento de novos seguros, investimento em inovação e tecnologia, patrocínio de ações com foco em planejamento e educação financeira, maior exposição da marca ao mercado, fechamento de novas parcerias, facilidade nos nossos fluxos e processos e expansão de atuação no mercado segurador.

Nosso objetivo é e continuará sendo de colocar o cliente no centro das nossas decisões, proporcionando a melhor experiência para nossos consumidores e corretores.

Afinal se é importante para você, vamos proteger juntos.

* Por Raphael Carvalho, CEO da MetLife Brasil