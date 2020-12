O Nubank passa a oferecer seguro de vida em seu aplicativo. O Nubank Vida marca a entrada da empresa no setor brasileiro de seguros e acelera a ampliação de seu portfólio de produtos.

“O custo e a complexidade das opções existentes no mercado tornam o seguro de vida um sonho distante para a maioria dos brasileiros. Assim como já fizemos ao ajudar a criar uma nova geração de serviços financeiros na América Latina, damos o primeiro passo para democratizar o acesso a esse setor com um produto prático e totalmente adaptável às necessidades de cada um”, afirma David Vélez, fundador e CEO do Nubank. “O Nubank Vida é um produto prático e 100% personalizável. Abandonamos os pacotes pré-definidos e a linguagem técnica e cheia de asteriscos dos contratos convencionais que só encarecem e dificultam o processo. O cliente terá autonomia para escolher e só pagar o que realmente valoriza e utiliza.”

A seguradora responsável pelo produto é a Chubb, uma seguradora com presença em mais de 54 países e territórios. A nova solução utiliza como base as capacidades de integração do Chubb Studio, a plataforma digital global recém-lançada pela seguradora.

“Estamos felizes em participar da reinvenção que o Nubank está propondo para o setor de serviços financeiros no país”, diz Antonio Trindade, presidente da Chubb Brasil. “Termos sido escolhidos para apoiar a entrada do Nubank no setor de seguros, além de nos dar um enorme orgulho, demonstra o acerto da nossa estratégia digital e a qualidade da nossa equipe. Juntos, entregamos uma solução de seguros sob medida, totalmente alinhada ao foco ímpar do banco em oferecer uma experiência diferenciada aos seus clientes”.

O lançamento do Nubank Vida acontece em um ano marcado pela forte aceleração das plataformas digitais e pelo crescimento do banco, que hoje soma mais de 30 milhões de clientes no Brasil. Em 2020, a empresa estreou no setor de investimentos com a compra da Easynvest e adquiriu as empresas Plataformatec e Cognitect, em busca de talentos na área de engenharia de software. Ainda, reforçou sua presença internacional com os primeiros cartões de crédito no México e a chegada à Colômbia em setembro.

Reinventando o seguro

O movimento do Nubank no setor de seguros acompanha uma demanda encontrada na sua própria base de usuários. Em levantamento realizado pelo banco digital, apenas 20% de seus clientes afirmam ter um seguro de vida ativo.

Mais de 70% dos clientes do Nubank, no entanto, demonstraram interesse em ter acesso ao serviço. O custo, a complexidade e a falta de entendimento sobre os reais benefícios trazidos pelas opções existentes atualmente foram os principais motivos apontados pelos que se mantêm fora do mercado segurador.

O Nubank Vida chega para ser a evolução das tradicionais opções disponíveis no mercado e reúne simplicidade e preços acessíveis ao permitir que o cliente escolha a proteção e as coberturas adequadas ao seu momento de vida. Isso reduz o preço médio inicial, que será de R$ 9, sem reajuste por idade durante cinco anos.

O gerenciamento do seguro será 100% digital e todo o processo de contratação, incluindo a simulação e confirmação do serviço, leva menos de um minuto diretamente no aplicativo do Nubank. Com a proposta de democratizar o seguro de vida, todas as profissões de risco, muitas vezes rejeitadas devido à alta periculosidade da ocupação, serão contempladas. O seguro também cobre pandemias como Covid-19 e doenças geralmente excluídas, como diabetes.

“As pessoas têm receio de que, quando mais precisarem, terão barreiras para acionar o seguro. É essa experiência dolorosa no momento em que elas mais precisam que iremos combater com agilidade no pagamento de indenizações e com a excelência do atendimento Nubank”, conclui Vélez.

Para garantir esta agilidade, além do acesso diretamente por meio do aplicativo e do atendimento 24 horas do Nubank, a Chubb estruturou uma equipe de sinistros dedicada e revisou seus fluxos e processos, com base em modelos de notificação simplificados e respostas imediatas. Em alguns casos, classificados como simples e urgentes, o pagamento pode ser feito em poucas horas.

A cobertura básica inclui morte natural ou acidental e assistência funerária do titular. Além disso, é possível adicionar proteções que podem ser usadas em vida como hospitalização por acidente, invalidez por acidente e assistência funeral para familiares.

O novo seguro de vida será disponibilizado gradualmente para toda a base de usuários. Para os clientes que desejarem ter acesso ao produto em primeira mão, o Nubank liberou a opção de inscrição em uma lista de interesse.

K.L.

Revista Apólice