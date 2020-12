A Nion Network, plataforma global de inovação em seguros, anunciou o seu novo CEO América Latina no último mês. Thiago Henrique Soares, executivo com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional de seguros, tem passagem recente pelo Grupo Caixa Seguradora (Previsul) atuando como Diretor Técnico, onde destacou-se pelas inovações, transformação digital e desburocratização em âmbito técnico. Antes passou por grandes empresas no mercado de seguros, como na Chubb, exercendo a função de head of data analytics para a região da américa latina, na Allianz, como deputy Actuary, e na HDI Seguros.

A startup aposta em sua experiência que combina técnica e transformação digital para avançar ainda mais no mercado brasileiro e latino. “Soares tem um perfil único, que combina qualidades como experiência corporativa e empreendedoras, capacidade de liderança, trabalho em equipe e experiência internacional”, afirma Dogan Kaleli, Chief Innovation Officer global da empresa. “Essas qualidades, combinadas, poderão criar muitas oportunidades e benefícios aos profissionais de seguros na América Latina. Queremos expandir o ecossistema da empresa como nossa maior prioridade na região”.

A Nion é uma plataforma global de inovação por intermédio de network e insutechs com presença na Europa, América do Norte (Nova York e Canadá) e recente inclusão no mercado da América Latina. O objetivo da startup é impulsionado pelo modelos de negócios replicáveis globalmente, cocriação de iniciativas digitais para o universo de seguros e inspirar o mercado através da comunidade de profissionais de seguros que tenham o desejo de transformar o futuro da indústria de seguros. Para isto deverá contar com três pilares de atuação: Centro de soluções no mercado de seguros, focado em inovações e transformação digital; Centro de aprendizado por intermédios de cases compartilhados, eventos e webnars com especialistas; Rede de relacionamento internacional para auxiliar visionários empreendedores a expandirem sua presença globalmente.

“Hoje, umas das principais tendências no mundo dos seguros é a transformação digital, com foco na expectativa do cliente”, diz Soares. “Ao invés de criar um produto dentro da empresa e depois oferecer ao cliente final, as seguradoras estão trabalhando para analisar a necessidade do cliente e, depois, desenvolver um serviço. É uma mudança importante no segmento”.

Especialista na área técnica do mercado de seguros, Soares também possui passagem pela área estratégica e uma polivalência que traz uma visão diferenciada como CEO da Nion. “Vamos utilizar inteligência de dados, premissa de clientes e “dores” do mercado para buscar inovações dentro da tecnologia em parceria com os empreendedores no nosso mercado”, diz.

