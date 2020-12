Luiz Mário Rutowitsch será o novo presidente do CCS-RJ (Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro). A nova diretoria é integrada ainda por Dayse Magesti (diretora secretária) e Marco Aurélio Marques (diretor tesoureiro). O resultado da eleição foi revelado às 20h30 pela empresa “Eleja On-line”, que desenvolveu o processo eleitoral para a entidade na terça-feira, 08 de dezembro, data da votação remota.

Entre as propostas da nova diretoria, estão a alteração e atualização do Estatuto Social do CCS-RJ; o apoio aos projetos criados pelos sócios; a manutenção e o complemento dos benefícios; a criação de grupo de corretores inovadores para troca de experiências; a fomentação de ações junto à Comissão das Mulheres; e a reunião da diretoria com a participação dos sócios.

“Nossa intenção é termos uma gestão participativa. Acreditamos na homogeneidade do grupo diretor no intuito de manter as relações da entidade com o mercado segurador, transformando o CCS-RJ numa instituição expoente. Será uma honra presidir o Clube e uma grande responsabilidade junto aos corretores de seguros”, disse Rutowitsch, que ocupa atualmente o cargo de diretor secretário da organização.

Perfil da diretoria

Luiz Mário Rutowitsch: O novo presidente é formado em Administração de Empresas e Direito e também participou do Curso Empretec, oferecido pelo Sebrae-Rio. Atua no mercado de seguros desde 1996, corretor pleno desde 2003, sócio-fundador da B.I.G Brasil Corretora de Seguros, membro do Conselho Recursal do Ibracor (Instituto Brasileiro de Autorregulação do Mercado de Corretagem de Seguros, de Resseguros, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta); ex-docente da Escola de Negócios de Seguros (ENS); docente em MBA de Gestão de Negócios pela UCP (Universidade Católica de Petrópolis).

Dayse Pereira Magesti: A nova diretora secretária é formada em Executiva de Seguros pela Universidade Estácio de Sá e tem MBA em Gestão de Saúde Suplementar pela UCP/Ipetec. Sua experiência profissional perpassa por seguradoras de Vida e Previdência, concessionárias de Saúde e corretora de seguros multinacional. Desde 2008, tem a sua própria corretora de seguros.

Marco Aurélio Marques: O novo diretor tesoureiro é formado em Administração de Empresas, com ênfase em finanças. É corretor de seguros há mais de 20 anos.

N.F.

Revista Apólice