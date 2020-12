A Liberty Seguros lançou mais uma edição da Venda Turbinada Residência, campanha de incentivo da seguradora criada para desenvolver e reconhecer os corretores em diversas frentes de negócio e fomentar o crescimento deste público junto à companhia. Desta vez, a ação é focada nos seguros residenciais e premiará os parceiros com bonificações em cartão de crédito e 20 notebooks.

A campanha será dividida em duas frentes: “Vendeu, Ganhou” e premiação de acordo com um ranking regional. Os produtos participantes são o Liberty Residência, Liberty Affinity Residencial, Liberty Residência Cenários e o Liberty Affinity Residência Cenários. Para serem válidas, as novas apólices ou renovações congêneres precisam ter um valor mínimo de R$220,00.

“Vendeu, Ganhou”

Nesta etapa da ação, os prêmios serão disponibilizados em forma de cartão de crédito para serem utilizados em compras e variam de acordo com a quantidade de pontos acumulados por contrato fechado. Cada apólice emitida será validada a partir do CPF do operador e valerá 30 pontos, sem limite de pontuação, então quanto mais os corretores venderem, mais podem converter em compras no cartão.

Serão válidas apólices emitidas pelos corretores ou funcionários de corretoras entre os dias 01 de novembro e 30 de janeiro de 2021.

Ranking Regional

Já na fase de ranking regional a seguradora premiará 20 corretores com notebooks. Para essa etapa, cada emissão de apólice valerá 1 ponto e aquelas feitas com cross sell irão valer 3 pontos.

“O seguro residencial vem crescendo cada vez mais, principalmente durante a pandemia, já que com o isolamento social as pessoas têm passado mais tempo em suas casas. Isso trouxe uma maior conscientização sobre a importância da segurança do lar, algo que representa uma grande oportunidade de negócio para os corretores “, reforça Marcos Machini, vice-presidente Comercial da empresa.

N.F.

Revista Apólice