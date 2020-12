A Liberty Seguros anunciou mais uma vantagem para clientes de seguro auto: a gratuidade da cobertura Proteção Pequenos Reparos, lançada este ano em parceria com a Maxpar/Autoglass. A opção está disponível para os segurados com apólices de automóveis que contratarem as assistências Vidro Completo ou Vidro Completo com Teto Solar, com exceção de veículos blindados e caminhões, e poderá ser utilizada uma vez durante a vigência do contrato.

Para os segurados que já tiverem contratado a cobertura previamente, a companhia também disponibiliza uma utilização adicional do serviço gratuitamente durante a vigência do contrato, abonando o valor da cobertura extra.

A Proteção Pequenos Reparos foi desenvolvida este ano, pensando nos danos de pequeno e médio porte comuns na lataria e peças externas de plástico, como o para-choque, e os reparos são realizados por meio da rede de oficinas credenciadas da Maxpar/Autoglass. Por isso, a novidade vem como uma solução para aqueles que antes desistiam do conserto de seus carros devido ao tempo e custo elevados para a reparação dos veículos.

O serviço permanecerá com valor fixo de franquia e poderá ser acionado desde que os reparos não superem o valor da franquia do veículo. Caso o segurado opte por levar o veículo em uma oficina não referenciada, o limite máximo de utilização será de até R$385,00.

“A Liberty trabalha para oferecer os produtos e serviços mais completos que atendam às necessidades dos clientes e ampliem os negócios dos nossos corretores, ainda mais em um momento de crise”, afirma Mario Cavalcante, diretor de Massificados da seguradora. “A Proteção Pequenos Reparos vem sendo um sucesso entre os segurados, por isso vamos, junto à Maxpar/Autoglass, disponibilizá-la para ainda mais pessoas, para que elas também possam se beneficiar dessa cobertura tão útil”, completa.

“Esta é mais uma parceria muito satisfatória com a Liberty, que chega para movimentar o mercado e aumentar a percepção de valor de seguro auto“, diz Eduardo Noronha, supervisor de Contas da Maxpar/Autoglass. “A entrada deste produto na seguradora é mais uma excelente forma dos corretores alavancarem as suas vendas, além de ser uma cobertura cheia de vantagens e com alta percepção de valor para o cliente. Todo segurado está propenso a danos como os que são cobertos pela Proteção Pequenos Reparos, e ao utilizá-la o mesmo não perde o bônus na renovação”, ressalta.

N.F.

Revista Apólice