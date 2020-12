A Sabemi anunciou João Batista Vieira como novo gerente Regional de Seguros. A chegada do profissional faz parte da ampliação da área comercial da Companhia, que tem por objetivo a entrada no mercado de corretores de seguros e affinity.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado de Seguros, Previdência e Capitalização, Batista possui conhecimento sobre a rede de distribuição no setor. Na Sabemi, tem o desafio de construir uma base sólida de relacionamento com corretores de seguros e captar novos negócios nos três estados do Sul, respondendo para o head da área, Rodrigo Pecoraro.

N.F.

Revista Apólice