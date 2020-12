A It´sSeg faz nesta terça-feira, 01 de dezembro, sua décima primeira aquisição desde que foi criada em 2014 por Thomaz Menezes (ex-CEO da SulAmérica Seguros) e o fundo Inglês Actis.

O alvo da aquisição desta vez foi a B2P, empresa especializada em gestão de afastados, um nicho de mercado que ganha cada vez mais relevância no país.

A B2P, que tem 15 anos de mercado, tem foco no acompanhamento e gestão de funcionários afastados por razões médicas. A companhia atende atualmente 22 clientes que empregam 400 mil colaboradores. Só este ano a empresa fez a gestão de 12 mil afastados para as organizações atendidas.

“Somos a primeira corretora de benefícios do país a integrar um serviço desta natureza no portfólio de serviços. O afastamento é crítico para as empresas e a partir de agora poderemos ofertar soluções para gerenciar este tipo de ocorrência”, diz Thomaz Menezes, CEO e sócio fundador da It´sSeg.

O portfólio de serviços da nova empresa do grupo inclui a gestão de informações dos afastados, o acompanhamento dos funcionários nestas condições (burocracia, perícia, tratamento e preparação para o retorno) e também oferta pacotes de ginástica laboral, já que um dos fatores mais recorrentes para afastamento são os problemas musculares decorrentes de má postura no trabalho.

Um dos focos de atuação da B2P é mitigar os custos com fator previdenciário das empresas. O tributo incide sobre a folha de pagamentos das empresas de acordo com frequência de afastamento e a severidade dos casos.

“Com nosso sistema de informações, as empresas conseguem identificar rapidamente os casos de afastamento e fazer intervenções para reduzir o número de ocorrências, reduzindo o custo do fator previdenciário”, diz Oswaldo Merbach, sócio da B2P. Só em 2019, a empresa ajudou os clientes a economizarem R$ 36 milhões em custos com o fator previdenciário.

Essa é primeira aquisição da It´sSeg fora do universo de corretoras de seguros e benefícios. As 10 aquisições anteriores envolveram corretoras Gebram, Torres Benefícios, Raduan, Você Clube, Barela Seguros, PMR Seguros, MBS e LP Corretora e Bergus, esta última com sede no Paraná e presença na região sul e com forte atuação em seguros agrícolas.

A última aquisição foi anunciada em outubro com a compra da Victory, uma consultoria independente de gestão de planos de saúde e seguros de benefícios com 200 clientes , 350 mil vidas sob gestão e R$ 300 milhões em prêmios ao ano.

Atualmente a corretora administra uma carteira de mais de 1000 grandes empresas e 1,2 milhão de vidas, conjunto que deve movimentar este ano R$ 2,3 bilhões em prêmios de seguros.

“Estamos cumprindo nossa estratégia de ser a principal consolidadora do mercado de gestão de benefícios no país”, diz Menezes. “Com a aquisição da B2P, ampliamos o leque de soluções e passamos a entregar um serviço estratégico para os nossos clientes”, ressalta o executivo.

N.F.

Revista Apólice