A seguradora Prudential do Brasil acaba de lançar seu programa de estágio 2021. O chamado PruMundo oferecerá 15 vagas que serão distribuídas entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Para participar do processo seletivo é necessário ter previsão de formatura para dezembro/2022. A bolsa-auxílio é de R$ 2 mil e a empresa oferecerá benefícios adicionais como seguro de vida em grupo da própria seguradora, vale alimentação, refeição e transporte, assistência médica e odontológica, bolsa extra em dezembro e férias. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de janeiro.

O processo seletivo para o Programa PruMundo ocorrerá 100% virtualmente e será composto por fases como fit cultural (avaliação/seleção de candidatos com o perfil da companhia), teste de lógica, avaliação de inglês (não eliminatório), vídeo entrevistas, maratona de negócios (avaliações a partir de um ‘case’ da empresa) e as entrevistas finais com a área de RH e os gestores da seguradora.

Depois de selecionados, os novos estagiários da Prudential do Brasil ingressarão na companhia a partir de março/2021 e contarão com uma jornada de desenvolvimento enriquecedora, composta por capacitação para o autoconhecimento, feedbacks trimestrais, elegibilidade à política de idiomas e aprofundamento de conhecimentos sobre o mercado segurador. Um grande diferencial do programa de desenvolvimento dos talentos será o treinamento GreenBelt focado na capacitação para otimização de processos e resultados. Os estagiários terão a oportunidade de conduzir projetos em suas áreas de atuação junto à mentoria da área de excelência operacional e, com a entrega do projeto, terão a certificação Green muito reconhecida e valorizada no mercado.

“O PruMundo surgiu com o propósito de encontrar os melhores talentos combinando atitudes necessárias para fazer a diferença! O programa busca não só uma boa formação curricular, como também conhecer as histórias de vida dos candidatos, suas conquistas e motivações. A ideia é que ele seja uma base importante no desenvolvimento da carreira dos estagiários, os preparando para chegarem maduros e com mais experiência no momento da efetivação na companhia ou para alçar novos voos no mercado de trabalho”, destaca a diretora de RH da Prudential do Brasil, Gabriela Al-Cici.

