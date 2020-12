Assumir uma postura responsável quando se está dirigindo pode fazer toda a diferença para uma viagem tranquila ou um cotidiano mais seguro no trânsito da cidade. Algumas atitudes são indispensáveis quando se fala em direção responsável, como o uso de cinto de segurança, o respeito aos limites de velocidade e às regras de trânsito em geral, faróis baixos acesos, o uso das setas, a realização de ultrapassagens somente pela esquerda e em trechos permitidos e a atenção a animais na pista.

Segundo o Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF), as transgressões mais cometidas no Brasil são: excesso de velocidade, avançar o sinal vermelho, não usar o cinto de segurança, estacionar na calçada e segurar ou manusear o celular. A atenção do motorista nesses casos é fundamental para garantir a segurança de todos, por isso a conscientização do respeito às leis deve ser constante. Para contribuir para as boas práticas no trânsito, a HDI Seguros está oferecendo aos seus segurados o HDI Drive, uma ferramenta que ajuda os motoristas a avaliarem e melhorarem suas condutas. Desde o lançamento em setembro, o número de usuários ativos vem crescendo semanalmente, com centenas de novos usuários e de viagens confirmadas com o uso do dispositivo.

Aliado aos sistemas de GPS, a ferramenta acompanha os usuários, ajudando a entender como eles podem melhorar sua conduta no trânsito e garantir a própria segurança e também a de outras pessoas. O aplicativo avalia o desempenho do motorista por meio de um score que leva em consideração a velocidade média do veículo, excesso de velocidade, frenagem brusca, distração ao volante e direção noturna. Para isso, o cliente deve acessar o aplicativo HDI Segurado, ativar a função e, a partir daí, terá sua condução avaliada. O usuário pode consultar suas viagens e conferir seu desempenho, e, para garantir que a pontuação seja baseada na sua experiência no trânsito, ele tem até 72 horas para confirmar se era motorista ou passageiro daquele trajeto.

“A ferramenta é fruto da nossa busca de oferecer cada vez mais soluções digitais para facilitar o dia a dia dos segurados no trânsito e também da nossa preocupação de garantir a integridade dos clientes em sua jornada diária. O final de ano é sempre uma época de maior movimento, tanto nas cidades quanto nas estradas, e nossa intenção é que esse aplicativo possa contribuir para atitudes mais cautelosas e seguras, o que gera benefícios para toda a sociedade”, esclarece Murilo Riedel, CEO da seguradora.

N.F.

Revista Apólice