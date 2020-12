José Varanda, Mauricio Viot, Liliana Caldeira, Antonio Carlos Magalhaes, João Luiz, Nelson Flores, Renato Cuenca, Leonor Chaves, Marcelo Leão e Alexander Mazolli. Esses e outros nomes compõem o time de docentes da Graduação Tecnológica em Gestão de Seguros, ministrada pela ENS, e são um grande diferencial do curso.

Com inscrições abertas para formação de turmas do primeiro semestre de 2021, o programa é ministrado por mestres, doutores e especialistas do setor, que possuem robustos currículos acadêmicos e experiência prática em empresas do mercado. Além disso, recebem treinamento específico para conduzir as aulas em ambiente virtual.

A graduação tem duração de dois anos e prepara gestores para atuarem nas áreas de Seguros, Negócios, Marketing, Serviços entre outras. São 1.600 horas, divididas entre disciplinas como Gestão Estratégica de Seguros; Direito Aplicado ao Seguro; Economia e Mercado Global; Gestão Comercial de Seguros; Tomada de Decisão em Seguros; e Gestão de Projetos.

A graduação também oferece aos egressos gratuidade para prestar o Exame para Habilitação de Corretores de Seguros, aplicado pela ENS. Caso aprovado, o aluno terá mais uma formação para expandir seu ramo de atuação.

Quem efetuar matrícula até 17 de dezembro garante isenção da primeira mensalidade. Em decorrência da pandemia da Covid-19, os processos seletivos estão sendo realizados remotamente.

Os interessados podem acessar o site para mais informações e inscrições.

