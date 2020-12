A Gulf Insurance Group (GIG), líder em soluções de seguros no Oriente Médio que faz parte do grupo canadense de seguros Fairfax Financial Holdings, anunciou acordo com a global AXA para adquirir suas operações de seguros na região do Golfo Árabe.

O acordo prevê a participação na AXA Gulf (Bahrain, Emirados Árabes Unidos, Omã e Qatar), AXA Cooperative Insurance Company (KSA) e AXA Green Crescent Insurance Company (UAE). O valor da operação é de USD$ 474,75 milhões e foi apontada como uma das maiores aquisições de seguros já feita na região.

N.F.

Revista Apólice