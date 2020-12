O Gboex lançou a ação comercial “Rumo a 2021”, que integra a Campanha Desafio. Os corretores inscritos na empresa, que estejam com produção ativa, concorrem a prêmios em dinheiro e brindes pelos resultados realizados até 31 de dezembro. A iniciativa busca incentivar os profissionais pelo desempenho na comercialização do pecúlio individual, do seguro e dos serviços de assistências. Assim, também há a possibilidade de ampliar o número de pessoas que contam com algum tipo de proteção.

Esta etapa contempla o último mês do ano, mas a campanha garantiu outras oportunidades em fases promovidas desde janeiro. O objetivo é valorizar os parceiros comerciais, essenciais para a evolução da empresa. Neste ano de adaptações, o relacionamento do Gboex com os corretores foi ainda mais fortalecido, o que permitiu a entrega de produtos e serviços de qualidade para os associados.

O incentivo tem abrangência em todo o Brasil e o regulamento está disponível no Portal do Corretor, que também apresenta a descrição dos prêmios e das metas propostas. Mais informações podem ser solicitadas pelo email [email protected]

N.F.

