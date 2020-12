Visando promover mais uma experiência prática aos formandos do Curso para Habilitação de Corretores de Seguros, a ENS realizará no dia 5 de dezembro, a partir das 10hrs, a Feira de Negócios do Corretor de Seguros. O evento é gratuito e tem como objetivo promover a interação dos alunos com o que há de mais interessante e moderno para o desenvolvimento de seus negócios no ecossistema de seguros: assessorias, empresas de serviços e software, insurtechs entre outras.

Em sua segunda edição, a Feira deste ano será online em decorrência da pandemia da Covid-19, com transmissão ao vivo a partir da Sala do Futuro. A abertura será feita pelos representantes da ENS, a diretora de Ensino Técnico, Maria Helena Monteiro; e o gerente Regional São Paulo, Ronny Martins.

A programação contará com a palestra “Como vender mais na prática”, conduzida pelo professor André Rezende. O docente da ENS também será o mestre de cerimônias do circuito com as empresas. Estarão presentes para apresentar seus produtos e serviços Aconseg-SP, Contabilizei, Infocap, Lojacorr, Regula, Segfy, Tex, Trindade Tecnologia e Vinte.

“Trazer os corretores para conhecer os modelos de negócios de toda a cadeia do seguro faz parte da formação que queremos oferecer a esses novos profissionais. Por isso, promover experiências práticas que os aproximem e os incluam nesse ecossistema moderno do seguro é o nosso objetivo”, afirma Maria Helena.

